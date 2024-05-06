Ракета-носитель Long March 5 высотой 57 метров стартовала с космодрома Вэньчан в 5:30 утра по восточному времени 3 мая и вывела на орбиту примерно 8200-килограммовый аппарат Chang'e-6.

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Детали миссии

Если миссия будет успешной, образцы, полученные во время 53-дневного полета, потенциально могут изменить наши представления о Земле и Луне, а также пролить свет на историю ранней Солнечной системы.

Миссия Chang'e-6 состоит из четырех космических аппаратов, каждому из которых отведена определенная роль.

Орбитальный аппарат выведет миссию на лунную орбиту.

Посадочный аппарат отделится, чтобы совершить посадку в кратере Аполлона на обратной стороне Луны.

Учитывая постоянную невидимость дальней стороны Луны для Земли из-за приливной блокировки, что потребует спутника-ретранслятора связи. Китай в марте запустил Queqiao-2 на специальную лунную орбиту, чтобы облегчить связь между Землей и дальним лунным краем.

После спуска и посадки аппарат с помощью бура и черпака возьмет до 2000 граммов образцов лунного грунта с глубины до двух метров. Затем эти образцы будут загружены в ракету-носитель и выведены обратно на лунную орбиту, где состоится тщательно спланированная встреча и стыковка с орбитальным кораблем.

Впоследствии образцы будут перенесены в капсулу для возвращения на Землю. Подъемный модуль будет отделен, а орбитальный аппарат подготовится к возвращению на Землю. Капсула будет выпущена непосредственно перед входом в атмосферу Земли, пройдет начальный промежуточный пролет, чтобы помочь замедлиться перед окончательным спуском сквозь атмосферу и приземлением во Внутренней Монголии.

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Эта миссия служит резервным вариантом миссии возвращения образцов Chang'e-5 2020 года, которая успешно собрала образцы с ближней стороны Луны.



Аппарат Chang'e-5 собирает образцы с поверхности Луны / Фото CNSA

Кроме того, она основывается на достижениях миссии Chang'e-4, которая высадила аппарат на обратной стороне Луны в 2019 году.

Дополнительные задачи

В дополнение к своей основной цели – сбора образцов с Луны, посадочный модуль Chang'e-6 оснащен разнообразными приборами, которые призваны углубить научное понимание и собрать важную информацию для будущих исследований.

Среди этих инструментов:

посадочная камера и панорамный фотоаппарат для получения изображений,

георадар для зондирования под поверхностью Луны,

спектрометр лунных минералов для анализа состава поверхности.

Сотрудничество

Миссия Chang'e-6 также осуществляется в сотрудничестве с другими космическими агентствами мира.

Франция предоставляет инструмент Detection of Outgassing RadoN (DORN), предназначенный для обнаружения радона, выделяющегося из лунной коры.

Швеция, при поддержке Европейского космического агентства (ESA), предоставляет полезную нагрузку Negative Ions at the Lunar Surface ("Отрицательные ионы на поверхности Луны" или NILS).

Итальянский пассивный лазерный пассивный ретрорефлектор также является частью научного арсенала миссии.

На борту также 7-килограммовый кубсат ICUBE-Q, совместная разработка пакистанского национального космического агентства SUPARCO и китайского Шанхайского университета Цзяо Тун.

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Миссия Chang'e-6 nfrj; предоставит ценную информацию и опыт работы, которые могут быть применены для будущих миссий, в том числе для сбора и возвращения образцов с Марса. Китай планирует запустить такую миссию к 2030 году.