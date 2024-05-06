Ракета-носитель Long March 5 высотой 57 метров стартовала с космодрома Вэньчан в 5:30 утра по восточному времени 3 мая и вывела на орбиту примерно 8200-килограммовый аппарат Chang'e-6.
Читайте на сайте Почему украинцы могли наблюдать полярное сияние в ночь на 3 мая
Детали миссии
Если миссия будет успешной, образцы, полученные во время 53-дневного полета, потенциально могут изменить наши представления о Земле и Луне, а также пролить свет на историю ранней Солнечной системы.
Миссия Chang'e-6 состоит из четырех космических аппаратов, каждому из которых отведена определенная роль.
- Орбитальный аппарат выведет миссию на лунную орбиту.
- Посадочный аппарат отделится, чтобы совершить посадку в кратере Аполлона на обратной стороне Луны.
- Учитывая постоянную невидимость дальней стороны Луны для Земли из-за приливной блокировки, что потребует спутника-ретранслятора связи. Китай в марте запустил Queqiao-2 на специальную лунную орбиту, чтобы облегчить связь между Землей и дальним лунным краем.
- После спуска и посадки аппарат с помощью бура и черпака возьмет до 2000 граммов образцов лунного грунта с глубины до двух метров. Затем эти образцы будут загружены в ракету-носитель и выведены обратно на лунную орбиту, где состоится тщательно спланированная встреча и стыковка с орбитальным кораблем.
Впоследствии образцы будут перенесены в капсулу для возвращения на Землю. Подъемный модуль будет отделен, а орбитальный аппарат подготовится к возвращению на Землю. Капсула будет выпущена непосредственно перед входом в атмосферу Земли, пройдет начальный промежуточный пролет, чтобы помочь замедлиться перед окончательным спуском сквозь атмосферу и приземлением во Внутренней Монголии.
Смотрите также Космический телескоп Hubble возобновил научные исследования после неисправности
Эта миссия служит резервным вариантом миссии возвращения образцов Chang'e-5 2020 года, которая успешно собрала образцы с ближней стороны Луны.
Аппарат Chang'e-5 собирает образцы с поверхности Луны / Фото CNSA
Кроме того, она основывается на достижениях миссии Chang'e-4, которая высадила аппарат на обратной стороне Луны в 2019 году.
Дополнительные задачи
В дополнение к своей основной цели – сбора образцов с Луны, посадочный модуль Chang'e-6 оснащен разнообразными приборами, которые призваны углубить научное понимание и собрать важную информацию для будущих исследований.
Среди этих инструментов:
- посадочная камера и панорамный фотоаппарат для получения изображений,
- георадар для зондирования под поверхностью Луны,
- спектрометр лунных минералов для анализа состава поверхности.
Сотрудничество
Миссия Chang'e-6 также осуществляется в сотрудничестве с другими космическими агентствами мира.
- Франция предоставляет инструмент Detection of Outgassing RadoN (DORN), предназначенный для обнаружения радона, выделяющегося из лунной коры.
- Швеция, при поддержке Европейского космического агентства (ESA), предоставляет полезную нагрузку Negative Ions at the Lunar Surface ("Отрицательные ионы на поверхности Луны" или NILS).
- Итальянский пассивный лазерный пассивный ретрорефлектор также является частью научного арсенала миссии.
- На борту также 7-килограммовый кубсат ICUBE-Q, совместная разработка пакистанского национального космического агентства SUPARCO и китайского Шанхайского университета Цзяо Тун.
К теме NASA показало экспериментальный электрический ракетный двигатель для межпланетных путешествий
Миссия Chang'e-6 nfrj; предоставит ценную информацию и опыт работы, которые могут быть применены для будущих миссий, в том числе для сбора и возвращения образцов с Марса. Китай планирует запустить такую миссию к 2030 году.