Возможности, которые он открывает охватывают обслуживание спутников на околоземной орбите и межпланетные полеты через Солнечную систему, которые ранее занимали слишком много времени.

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Подробнее о разработке

Двигатель H71M знаменует собой значительное усовершенствование и миниатюризацию древних электрических ракетных двигателей на эффекте Холла, которые были неотъемлемой частью космических исследований в течение более пяти десятилетий.

Хотя конкретные технические детали остаются нераскрытыми, достижение NASA заключается в создании более эффективной и компактной итерации этой устоявшейся технологии.

По сравнению со своими предшественниками, двигатель H71M обещает перерабатывать больший объем топлива – до 30% массы космического аппарата.

Кроме того, увеличен срок эксплуатации до 15 000 часов, что является существенным улучшением по сравнению с текущими возможностями.

Одним из самых весомых преимуществ двигателя H71M является его потенциал для повышения маневренности малых спутников. Благодаря увеличению дальности полета и длительному ускорению и замедлению, эти спутники могут с легкостью двигаться более разнообразными орбитами, облегчая миссии к далеким небесным телам, таких как Марс.

Еще и слишком, новые возможности маневрирования открывают для спутников возможности автономного перехода с низких орбит на более высокие траектории, уменьшая зависимость от дорогостоящих ресурсов для запуска.



Испытания двигателя H71M / Фото NASA

Когда мы увидим двигатель в работе

NASA планирует предоставить лицензию на технологию H71M частным компаниям. Лидером в этом деле является компания Northrop Grumman, которая получила первую лицензию и активно разрабатывает собственную версию двигателя, получившую название NGHT-1X.

Сейчас двигатель NGHT-1X проходит тщательные испытания в исследовательских центрах Northrop Grumman, что является важным шагом на пути к коммерциализации.

Первый аппарат

Дочерняя компания Northrop Grumman, SpaceLogistics, использует эту революционную технологию для создания служебного спутника Mission Extension Pod (MEP).

Оснащенные двумя двигателями NGHT-1X, спутники MEP планируется развернуть в 2025 году, где они продлят срок службы спутников связи, обеспечивая двигательные возможности, подобные "реактивным ранцам" в космосе.

Эти спутники MEP предлагают экономически эффективное решение для поддержания жизненно важной инфраструктуры на орбите, обеспечивая долговечность космических активов.

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Смелое будущее

В будущем, когда технология электрических ракетных двигателей будет развиваться и входить в коммерческий мейнстрим, NASA остается открытым для закупки этих двигателей для собственных инициатив и космических программ, финансируемых правительством.

Обещая повышенную эффективность и беспрецедентную маневренность, двигатель H71M предвещает новую эру космических исследований, открывая безграничные возможности для путешествий человечества за пределы Земли.