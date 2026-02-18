Найкращі зарядні станції для домашньої техніки: що обрати, щоб не жалкувати

Сучасний ринок портативних систем живлення пройшов стрімку еволюцію від нішевих аксесуарів для кемпінгу до складних вузлів енергозабезпечення, здатних підтримувати життєдіяльність оселі під час тривалих відключень світла. Перехід на нові типи батарей і впровадження напівпровідників нового покоління створили умови для появи справжніх лідерів у середньому сегменті потужності.

Які моделі найкраще впораються з потребами сучасної оселі?

Сьогодні портативна зарядна станція для дому є високотехнологічним пристроєм, що об'єднує в собі інвертор чистої синусоїди, інтелектуальну систему керування батареями та модулі для інтеграції в "розумний дім". У найбільш затребуваному сегменті сформувався трикутник лідерів: EcoFlow RIVER 3 у своїх трьох модифікаціях, Anker SOLIX C800 Plus та Bluetti AC70, пише 24 Канал.

Кожен із цих виробників пропонує унікальні інженерні рішення, що базуються на різних пріоритетах – від швидкості перемикання джерела безперебійного живлення (ДБЖ) до фізичної витривалості пристрою.

EcoFlow

EcoFlow RIVER 3, зокрема максимальна модифікація Max Plus, представляє нове покоління пристроїв, де основний акцент зроблено на мініатюризацію та модульність. Ця система фактично складається з базового блоку RIVER 3 Plus ємністю 286 ват-годин та розширювального модуля EB600 на 572 ват-години.

Така архітектура дозволяє користувачеві використовувати як легкий блок для короткочасних завдань, так і повну збірку ємністю 858 ват-годин для тривалих відключень. Якщо додатковий блок розрядився, можна підключити новий, який ви самостійно докупите його.

Ключовою інновацією моделі є технологія X-GaNPower на основі нітриду галію, яка радикально підвищує енергоефективність при роботі з малопотужними приладами. Це дозволяє RIVER 3 Max Plus працювати до двох разів довше при живленні пристроїв до 100 ват, що забезпечує до 35 годин роботи стандартного WiFi роутера.

Також модель демонструє професійний стандарт ДБЖ зі швидкістю перемикання менше 10 мілісекунд, що є критичним для стабільної роботи серверів та комп'ютерів.

Модель пропонує швидку зарядку і технологію LiFePO4 (літій-залізо-фосфат), який забезпечує понад 3000 циклів зарядки зі збереженням 80% ємності.



EcoFlow RIVER 3 / Фото EcoFlow

Anker

Anker SOLIX C800 Plus фокусується на промисловій надійності та універсальності. Ця модель виділяється потужним інвертором на 1200 ват та унікальним дизайном корпусу Unibody, що захищає внутрішні компоненти від вібрацій та ударів.

Однією з найцікавіших особливостей версії "Plus" є вбудована ніша під верхньою кришкою, де зберігаються два водонепроникні світлодіодні ліхтарі та телескопічна стійка. Ліхтарі автоматично заряджаються всередині станції та мають три режими роботи: спрямований промінь, розсіяне світло та режим свічки.

Технологія SurgePad дозволяє цій станції живити прилади потужністю до 1600 ват, що робить її придатною для електрочайників або обігрівачів.

Завдяки системі HyperFlash пристрій заряджається до 100 відсотків ємності всього за 58 хвилин.



Anker SOLIX C800 Plus / Фото Anker

Bluetti

Bluetti AC70 здатна витримувати значні пускові струми. Маючи інвертор на 1000 ват постійної потужності, вона підтримує режим Power Lifting, що дозволяє короткочасно піднімати навантаження до 2000 ват. Це робить модель ідеальним вибором для запуску приладів з електродвигунами, таких як компресори холодильників.

В базовій комплектації вона оснащена акумулятором ємністю 768 ват-годин на базі технології LiFePO4. Також пристрій підтримує гібридне розширення ємності за допомогою додаткової батареї B80, що дозволяє сумарно отримати понад 1500 ват-годин енергії.

AC70 пропонує 7 універсальних виходів для підключення різних пристроїв:

2 розетки змінного струму 230В.

2 порти USB-C з Power Delivery до 100 ватів.

2 порти USB-A по 12 ватів.

1 автомобільний порт 12В/10А.

Бездротова зарядка 15 ватів.

Однією з найвизначніших особливостей є технологія турбо-зарядки потужністю 850 – 950 ватів яка дозволяє зарядити станцію від 0% до 80% всього за 45 хвилин. Від звичайної електромережі повна зарядка займає близько 1,5 години.

Bluetti AC70 є абсолютним лідером у сфері сонячної генерації, підтримуючи вхід до 500 ват, що дозволяє повністю зарядити станцію від сонця всього за 2 години за оптимальних умов, якщо ви маєте сонячні панелі.

Тут також є функція безперебійного живлення (UPS) ,яка забезпечує автоматичне перемикання на живлення від батареї за 20 мілісекунд у разі відключення електроенергії, що захищає ваші пристрої від перебоїв.



Bluetti AC70 / Фото Bluetti

Що по шуму?

Аналіз акустичних параметрів показує, що EcoFlow RIVER 3 Max Plus є найтихішою моделлю завдяки меншому тепловиділенню компонентів GaN. Рівень шуму вентиляторів тут не перевищує 30 децибелів.

Anker SOLIX C800 Plus також демонструє низький рівень шуму, проте стає гучнішою в режимі надшвидкої зарядки.

Bluetti AC70 при інтенсивних навантаженнях створює шум близько 45 децибелів.

Зручний додаток

Усі три станції підтримують керування через мобільні додатки. Наприклад, EcoFlow пропонує гнучкі налаштування лімітів заряду та сповіщення про стан мережі, а Bluetti надає налаштування режимів Eco/Turbo та інших параметрів роботи.