Що потрібно знати про використання зарядних станцій у холодну пору

Взимку портативні зарядні станції та акумулятори працюють у значно жорсткіших умовах, ніж улітку. Холод не лише скорочує час роботи пристрою, а й може зіпсувати дорогі компоненти чи навіть спричинити пожежу, якщо користуватися пристроєм неправильно.

Чому мороз шкодить батареям?

Швидкість роботи будь-якого акумулятора залежить від хімічних реакцій і руху іонів усередині нього. Коли температура падає, органічні електроліти, які зазвичай містять карбонати, густішають, а їхня в'язкість зростає експоненціально. Через це іони літію рухаються повільніше, а внутрішній опір батареї різко збільшується, пише 24 Канал.

Внаслідок цього напруга під навантаженням швидко просідає, і пристрій не може ефективно віддавати енергію. Багатьом користувачам здається, що батарея швидко саморозряджається, але це ілюзія. Енергія нікуди не зникає, вона просто стає недоступною через низьку температуру.

Чим небезпечне заряджання на морозі?

Найризикованіша операція взимку – заряджання. Якщо внутрішня температура батареї опускається нижче 0 градусів Цельсія, іони літію надто повільно вбудовуються в структуру анода. Цей процес називають інтеркаляцією, тобто впровадженням іонів усередину матеріалу. На холоді іони натомість відновлюються до металевого стану прямо на поверхні анода. Це явище називають літієвим покриттям.

Металевий літій утворює голкоподібні структури, які можуть проколоти сепаратор. Це спричиняє внутрішнє коротке замикання, а далі – тепловий розгін, виділення токсичних газів, займання або навіть вибух пристрою.

Які батареї краще переносять холод?

Різні технології поводяться на морозі по-різному. Сучасні літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO4) стабільніші за старіші літій-нікель-марганець-кобальт-оксидні (NMC). Наприклад, при мінус 2 градусах Цельсія станції на базі LiFePO4 втрачають лише від 12 до 20 відсотків ємності. Старі моделі можуть втратити 45 – 50 відсотків і навіть вимкнутися через просідання напруги.

Свинцево-кислотні акумулятори типу AGM або GEL мають інший ризик. У розрядженому стані їхній електроліт перетворюється на воду, яка замерзає при мінус 5 градусах Цельсія. Через це пластини або корпус можуть фізично розірватися.

Не допустіть конденсату

Конденсат – прихована загроза, яку називають мовчазним убивцею електроніки. Коли холодний пристрій потрапляє в тепле приміщення, повітря навколо нього охолоджується нижче точки роси, і пара осідає краплями на платах. Це запускає електролітичну корозію та створює провідні містки між контактами. Результат – поломка силової електроніки або навіть займання.

Щоб цього уникнути, дайте пристрою поступово призвичаїтися до тепла: він має 2 – 4 години акліматизуватися у закритому стані.

Які правила допоможуть зберегти станцію взимку?