Новий погляд на розумне кільце Samsung Galaxy Ring і його зарядний чохол

Новий тизер Galaxy Ring був представлений на Mobile World Congress. Очікується, що Samsung представить цей пристрій, орієнтований на здоров'я, у липні. Хоча ми маємо безліч інформації про аксесуар, це перший раз, коли ми бачимо зарядний чохол, який буде заряджати батарею Galaxy Ring

Зарядний чохол виглядає наче підставка для музейного експоната або кейс для дорогого годинника. Таким буде точно приємно користуватися.

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Який він має вигляд

Здебільшого Samsung добре попрацювала над тим, щоб тримати Galaxy Ring у секреті, але деякі деталі все ж таки просочилися. Наприклад, що майбутній пристрій буде недешевою покупкою – останні чутки свідчать про ціну в 350 доларів (трохи більше 14 000 гривень) .

. Ми також знаємо, що Galaxy Ring буде різних розмірів, оскільки жоден покупець не матиме однакового розміру пальця, що цілком логічно.

Найбільша версія може працювати до дев'яти годин.

Але як саме заряджатиметься батарея? Завдяки зображенню, яким поділився авторитетний інсайдер Ice Universe, якому належить чимало правдивих зливів інформації, ми тепер точно знаємо, який вигляд матиме зарядний чохол.

На перший погляд здається, що дизайнери та інженери Samsung витратили багато сил і часу, щоб зробити чохол максимально елегантним. Аксесуар схожий на коробочки для годинників, які використовуються для того, щоб зберегти ваш дорогий наручний аксесуар у чистоті й цілісності перед тим, як ви його знову дістанете. У порівнянні з зарядним чохлом Galaxy Buds, чохол Galaxy Ring видається більш преміальним.



Зарядний чохол для Samsung Galaxy Ring / Фото Ice Universe

На цьому рендері кришка виглядає так, наче біле коло зверху буде світитися, однак навряд чи можна цього очікувати, адже це додаткові витрати енергії, а чохол призначений для того, щоб її зберігати.

На жаль, на зображенні не видно гнізда для USB, але зрозуміло, що воно точно буде у задній частині корпусу. Не виключено, що акумулятор також можна буде поповнювати бездротовим способом.