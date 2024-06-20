Зарядный чехол выглядит как подставка для музейного экспоната или кейс для дорогих часов. Таким будет точно приятно пользоваться.

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Как оно выглядит

В основном Samsung хорошо поработала над тем, чтобы держать Galaxy Ring в секрете, но некоторые детали все же просочились. Например, что будущее устройство будет недешевой покупкой – последние слухи гласят о цене в 350 долларов (чуть больше 14 000 гривен) .

. Мы также знаем, что Galaxy Ring будет разных размеров, поскольку ни один покупатель не будет иметь одинакового размера пальца, что вполне логично.

Самая большая версия может работать до девяти часов.

Но как именно будет заряжаться батарея? Благодаря изображению, которым поделился авторитетный инсайдер Ice Universe, которому принадлежит немало правдивых сливов информации, мы теперь точно знаем, как будет выглядеть зарядный чехол.

На первый взгляд кажется, что дизайнеры и инженеры Samsung потратили много сил и времени, чтобы сделать чехол максимально элегантным. Аксессуар похож на коробочки для часов, которые используются для того, чтобы сохранить ваш дорогой наручный аксессуар в чистоте и целостности перед тем, как вы его снова достанете. По сравнению с зарядным чехлом Galaxy Buds, чехол Galaxy Ring выглядит более премиальным.



Зарядный чехол для Samsung Galaxy Ring / Фото Ice Universe

На этом рендере крышка выглядит так, как будто белый круг сверху будет светиться, однако вряд ли можно этого ожидать, ведь это дополнительные расходы энергии, а чехол предназначен для того, чтобы ее хранить.

К сожалению, на картинке не видно гнезда для USB, но понятно, что оно точно будет в задней части корпуса. Не исключено, что аккумулятор также можно будет пополнять беспроводным способом.