Недавно Samsung инициировала судебный процесс для получения формального решения об отсутствии нарушений со своей стороны, стремясь фактически получить юридическое подтверждение того, что ее продукт Galaxy Ring не нарушает патенты конкурентной фирмы Oura, которая также выпускает умные кольца и является одним из ключевых игроков на этом рынке.

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Главное назначение Galaxy Ring

В одном из документов иска Samsung упоминает, что компания завершила разработку дизайна Galaxy Ring и рассчитывает начать массовое производство продукта до середины июня этого года.

Хотя подтверждений еще нет, но уже давно ожидается, что Samsung анонсирует Galaxy Ring вместе со складными смартфонами 6-го поколения на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, которое, как сообщается, запланировано на июль. Компания ранее уже делала анонсы своих складных устройств в июле, а выпускала их в начале августа.

На этот раз она сделает так же, но к ним добавят еще и умные кольца. В документах подтверждается, что компания сделает Galaxy Ring доступным в США "примерно в августе этого года". О других регионах пока не известно ничего, но обычно продукты выходят примерно одинаково. Таким образом, до выхода долгожданного Galaxy Ring осталось всего два месяца.

Однако самое главное, что судебные документы также раскрывают возможности Galaxy Ring для отслеживания состояния здоровья. Отмечается следующее: "Опираясь на значительные инвестиции в технологии отслеживания здоровья и фитнеса, включая Galaxy Watch и приложение Samsung Health, Galaxy Ring отслеживает частоту сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма, уровень кислорода в крови, движение и сон, чтобы предоставить пользователям ценную информацию и рекомендации по улучшению их здоровья и благополучия". Как сообщается, система отслеживания общего состояния здоровья также будет предлагать "Энергетический балл" на основе записанных данных.



Samsung Galaxy Ring / Фото Samsung

Samsung, вероятно, прибережет дополнительные функции для объявления на мероприятии Galaxy Unpacked. Можно ожидать на полноценную интеграцию Galaxy Ring в экосистему аппаратных и программных продуктов компании, которая позволит получать детальные данные и рекомендации по здоровью быстрее и удобнее. Как минимум, кольцо не будет вам мешать во время сна, как часы.