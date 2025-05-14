Засновник криптовалюти Zerebro покінчив із життям у прямому ефірі, але це лише початок історії

У травні криптоспільноту сколихнула шокуюча історія: засновник одного з криптовалютних проєктів наклав на себе руки просто під час стріму. Але вже за кілька днів стало зрозуміло – все не так, як здавалося на перший погляд. Історія миттєво завірусилась, але врешті обернулася криптотрюком із мільйонними прибутками.

Що сталося насправді

Джеффі Ю, засновник криптовалютного токена Zerebro, як виявилось пізніше, обдурив своїх глядачів, інсценувавши смерть у прямому ефірі. Він лише вдавав самогубство, тримаючи пістолет під підборіддям і начебто натискаючи на спусковий гачок. Після цього камера падає – ймовірно, для створення драматичного ефекту. Але вже за кілька днів журналісти San Francisco Chronicle знайшли шахрая живим і неушкодженим у будинку його батька в Арізоні, повідомляє 24 Канал.

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Невдовзі після його нібито смерті на сайті Legacy.com з'явився некролог Ю, в якому його назвали "Мучеником уяви та творчості", а його життя описали як "прожите з інтенсивністю, блиском та відданістю творінню, яке, як він сподівався, надихне інших на вічність". Некролог швидко зник із сайту і більше не доступний.

Після псевдосмерті Ю запустив мемкоїн під назвою $LLJEFFY, присвячений йому самому. Реліз супроводжувався посланням: "Якщо ви читаєте ці рядки, то це тому, що спрацював мій 72-годинний вимикач мерця, і мене тут немає, принаймні фізично". Він назвав цей проєкт "вічною могилою в кіберпросторі". Очевидно, що така подія запустила чималий хайп, тож монета швидко зросла в ціні й залучила велику кількість покупців.

Виникають сумніви

Але поступово у користувачів інтернету й покупців нової криптовалюти почали виникати сумніви. Один із них звернув увагу, що Ю рекламував монету в соцмережах, зокрема на X, а отже хтось платив за це. Аналітики з BubbleMaps виявили, що 100 000 доларів були переказані з Zerebro на гаманці, пов'язані з Ю, а згодом відбувся ще один переказ на 1,4 мільйона доларів під час зростання ціни токена. Згідно з даними Decrypt, $LLJEFFY після запуску виріс на 2115%, досягши капіталізації в понад 100 мільйонів доларів.

До середи ілюзія остаточно зруйнувалася, оскільки журналісти San Francisco Standard знайшли Ю. Він швидко заявив, що це його лякає. За словами шахрая, його переслідували й піддавали харасменту. "Якщо ви змогли мене знайти – інші теж зможуть. Цього тижня я маю перевезти звідси батьків", – сказав він журналістам.

Судячи з усього, він зробив це, щоб швидко вийти з криптоіндустрії, але в такому разі лишається питання: для чого запускати нову криптовалюту, якщо ти збираєшся зникнути. Цілком можливо, що коротке перевтілення у "цифрового привида" принесло Ю більше, ніж усі попередні криптопроєкти. І поки він вирішує, де ховатися далі, його історія вже встигла перетворитися на урок для всього крипторинку.