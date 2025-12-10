Перевірка на вік: якщо впізнаєте ці 12 культових компонентів ПК, ви офіційно старі

Світ споживчої електроніки змінюється з неймовірною швидкістю. Технічні рішення, що вважалися революційними лише десять років тому, сьогодні сприймаються як глибока архаїка. За півстолітню історію персональних комп'ютерів ми пройшли чималий шлях і вже є кілька специфічних технологій, які можуть слугувати своєрідним детектором віку.

Наприклад зникло безліч портів, накопичувачів та аксесуарів, які колись були стандартом індустрії. Сьогодні молодші користувачі ПК або взагалі не чули про них, або бачили лише у фільмах. 24 Канал зібрав 12 визначальних компонентів, які пам'ятають лише досвідчені користувачі комп'ютерів.

Які культові компоненти ПК назавжди залишилися в минулому?

PS/2 (і це не ігрова консоль)



PS/2 роз'єм для під'єднання мишки та клавіатури / Фото Depositphotos

Якщо ваша пам'ять сягає часів механічних мишок з кулькою всередині, ви точно згадаєте порт PS/2. Цей 6-контактний роз'єм, представлений IBM у 1987 році, мав кольорове кодування: фіолетовий для клавіатур і зелений для мишок. Згодом він став загальноприйнятим стандартом.

Сьогодні USB та Bluetooth майже повністю витіснили PS/2, хоча іноді комбіновані порти ще зустрічаються на платах. Деякі ентузіасти досі цінують їх за технічну чутливість введення, хоча незручність очевидна: цей інтерфейс не підтримує "гарячу" заміну – для підключення пристрою комп'ютер треба перезавантажувати.

FireWire



FireWire connector від Apple / Фото Wikipedia

Колись цей інтерфейс був популярною альтернативою USB. FireWire – це торгова марка Apple для стандарту IEEE 1394, розробленого ще у середині 80-х. Він пропонував високу швидкість передачі даних і пройшов кілька ітерацій, включаючи FireWire 400 та 800.

Однак з часом USB переміг у битві стандартів. Сьогодні знайти периферію під цей роз'єм вкрай важко, а Apple остаточно припинила його підтримку в останніх версіях macOS, завершивши цілу епоху.

HDD (Жорсткі диски)



Сьогодні HDD все рідше можна зустріти всередині ПК / Фото Unsplash

Класичні вінчестери з магнітними пластинами, що обертаються, та зчитувальною головкою колись були безальтернативними. Хоча зовнішні HDD досі купують через їхню доступну ціну, ера вбудованих жорстких дисків у споживчих ПК добігає кінця.

Сучасна флешпам'ять та SSD-накопичувачі працюють значно швидше, прискорюючи завантаження систем, і, що важливо для мобільних пристроїв, вони стійкіші до фізичних пошкоджень, ніж крихкі механічні диски.

30-контактний роз'єм Apple



30-контактний роз'єм Apple / Фото Apple

Перші моделі iPod використовували FireWire, але у 2003 році Apple представила власний широкий 30-контактний док-роз'єм. Він став культовим, оскільки використовувався в багатьох поколіннях iPhone та iPad.

У 2012 році його замінив компактніший Lightning, який згодом поступився місцем USB-C. Старий 30-піновий конектор був громіздким, але залишився одним із найвідоміших пропрієтарних портів в історії.

Дискети (Floppy disk)



Дискета, або Floppy disk (сьогодні їх майже не зустрінеш) / Фото Unsplash

Сьогодні це просто іконка "Зберегти", але не всі користувачі знають, чому ж саме вона має такий вигляд. До появи флешок та компакт-дисків саме дискети були основним носієм інформації. Перший стандарт мав діаметр близько 20 сантиметрів, потім з'явилися 13-сантиметрові варіанти.

Зрештою найпопулярнішим став формат від Sony діаметром близько 9 сантиметрів (3,5 дюйма), випущений у 1981 році. Вони мали жорсткий корпус і ємність 1,44 МБ. Технологія миттєво застаріла, щойно з'явилися більш місткі альтернативи. Втім, деякі комп'ютери досі використовують дискети.

VGA



Кабель VGA / Фото Depositphotos

У 1987 році IBM представила стандарт Video Graphics Array. Цей 15-контактний аналоговий роз'єм став усюдисущим і досі іноді зустрічається в офісній техніці.

Проте VGA має обмеження: максимальна роздільна здатність близько 2048x1536 пікселів, громіздкий конектор із гвинтами та відсутність передачі цифрового сигналу. Сучасні монітори використовують HDMI або DisplayPort.

DVI



DVI роз'єм для підключення монітора / Фото Unsplash

Розроблений у 1999 році, DVI (Digital Visual Interface) став перехідною ланкою між аналоговим та цифровим відео. Він мав кілька варіацій контактів (DVI-I, DVI-D, DVI-A) і передавав як "цифру", так і аналог. Однак він програв конкуренцію HDMI та DisplayPort, оскільки був громіздким і, як і VGA, не вмів передавати звук разом із зображенням, вимагаючи окремого аудіокабелю.

Оптичні диски



Диски все ще можна зустріти, але їх час вже давно минув / Фото Unsplash

Компакт-диски (CD) з’явилися у 1982 році (700 МБ), DVD у 1996 році (до 17 ГБ), а Blu-ray – у 2006 (до 128 ГБ). Певний час приводи для читання дисків були обов'язковим атрибутом будь-якого ПК для встановлення програм та перегляду фільмів. Але з розвитком інтернету та зменшенням габаритів ноутбуків оптичні приводи стали майже непотрібними й фактично зникли з ринку.

IrDA



Інфрачервоний порт на ПК / Фото danyk

У 2000-х роках була мода на створення домашніх медіацентрів на базі ПК. Комп'ютери комплектувалися ІЧ-приймачами та пультами, щоб конкурувати з телевізійними приставками. Microsoft навіть вбудовувала Windows Media Center у свої ОС. Сьогодні цю нішу зайняли Smart TV та стрімінгові сервіси, перетворивши медіа-ПК на релікт.

Роз'єм Centronics



Centronics, або паралельний порт для принтера / Фото Depositphotos

До ери USB принтери підключалися через величезні паралельні порти. Найвідомішим був стандарт Centronics – широкий конектор із засувками. З появою USB та бездротового друку цей незручний і повільний інтерфейс повністю зник із побутового вжитку.

Джойстик



Joystick в сьогоднішніх геймпадах залишився у вигляді стіка / Фото Unsplash

Хоча ми асоціюємо джойстики з Atari, у 80-х і 90-х роках ПК також мали спеціальні порти для їх підключення (часто це був 15-контактний ігровий порт). Сьогодні геймери використовують USB-контролери або клавіатуру з мишею. Класичні джойстики залишилися нішевим продуктом виключно для фанатів авіасимуляторів.

Звукова карта



Внутрішні звукові карти залишилися в минулому / Фото Unsplash

Раніше вбудований звук на материнських платах був жахливої якості, з шумами та перешкодами. Тому окрема звукова карта у слоті розширення була необхідністю для нормального аудіо.

Сучасні вбудовані рішення забезпечують відмінну якість, а професіонали віддають перевагу зовнішнім USB-аудіоінтерфейсам, що зробило внутрішні звукові карти рідкістю.