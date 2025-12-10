Наприклад зникло безліч портів, накопичувачів та аксесуарів, які колись були стандартом індустрії. Сьогодні молодші користувачі ПК або взагалі не чули про них, або бачили лише у фільмах. 24 Канал зібрав 12 визначальних компонентів, які пам'ятають лише досвідчені користувачі комп'ютерів.

Дивіться також Автономний інтернет удома: переваги безперебійника над павербанком для роутера

Які культові компоненти ПК назавжди залишилися в минулому?

PS/2 (і це не ігрова консоль)



PS/2 роз'єм для під'єднання мишки та клавіатури / Фото Depositphotos

Якщо ваша пам'ять сягає часів механічних мишок з кулькою всередині, ви точно згадаєте порт PS/2. Цей 6-контактний роз'єм, представлений IBM у 1987 році, мав кольорове кодування: фіолетовий для клавіатур і зелений для мишок. Згодом він став загальноприйнятим стандартом.

Сьогодні USB та Bluetooth майже повністю витіснили PS/2, хоча іноді комбіновані порти ще зустрічаються на платах. Деякі ентузіасти досі цінують їх за технічну чутливість введення, хоча незручність очевидна: цей інтерфейс не підтримує "гарячу" заміну – для підключення пристрою комп'ютер треба перезавантажувати.

FireWire



FireWire connector від Apple / Фото Wikipedia

Колись цей інтерфейс був популярною альтернативою USB. FireWire – це торгова марка Apple для стандарту IEEE 1394, розробленого ще у середині 80-х. Він пропонував високу швидкість передачі даних і пройшов кілька ітерацій, включаючи FireWire 400 та 800.

Однак з часом USB переміг у битві стандартів. Сьогодні знайти периферію під цей роз'єм вкрай важко, а Apple остаточно припинила його підтримку в останніх версіях macOS, завершивши цілу епоху.

HDD (Жорсткі диски)



Сьогодні HDD все рідше можна зустріти всередині ПК / Фото Unsplash

Класичні вінчестери з магнітними пластинами, що обертаються, та зчитувальною головкою колись були безальтернативними. Хоча зовнішні HDD досі купують через їхню доступну ціну, ера вбудованих жорстких дисків у споживчих ПК добігає кінця.

Сучасна флешпам'ять та SSD-накопичувачі працюють значно швидше, прискорюючи завантаження систем, і, що важливо для мобільних пристроїв, вони стійкіші до фізичних пошкоджень, ніж крихкі механічні диски.

30-контактний роз'єм Apple



30-контактний роз'єм Apple / Фото Apple

Перші моделі iPod використовували FireWire, але у 2003 році Apple представила власний широкий 30-контактний док-роз'єм. Він став культовим, оскільки використовувався в багатьох поколіннях iPhone та iPad.

У 2012 році його замінив компактніший Lightning, який згодом поступився місцем USB-C. Старий 30-піновий конектор був громіздким, але залишився одним із найвідоміших пропрієтарних портів в історії.

Дискети (Floppy disk)



Дискета, або Floppy disk (сьогодні їх майже не зустрінеш) / Фото Unsplash

Сьогодні це просто іконка "Зберегти", але не всі користувачі знають, чому ж саме вона має такий вигляд. До появи флешок та компакт-дисків саме дискети були основним носієм інформації. Перший стандарт мав діаметр близько 20 сантиметрів, потім з'явилися 13-сантиметрові варіанти.

Зрештою найпопулярнішим став формат від Sony діаметром близько 9 сантиметрів (3,5 дюйма), випущений у 1981 році. Вони мали жорсткий корпус і ємність 1,44 МБ. Технологія миттєво застаріла, щойно з'явилися більш місткі альтернативи. Втім, деякі комп'ютери досі використовують дискети.

VGA



Кабель VGA / Фото Depositphotos

У 1987 році IBM представила стандарт Video Graphics Array. Цей 15-контактний аналоговий роз'єм став усюдисущим і досі іноді зустрічається в офісній техніці.

Проте VGA має обмеження: максимальна роздільна здатність близько 2048x1536 пікселів, громіздкий конектор із гвинтами та відсутність передачі цифрового сигналу. Сучасні монітори використовують HDMI або DisplayPort.

DVI



DVI роз'єм для підключення монітора / Фото Unsplash

Розроблений у 1999 році, DVI (Digital Visual Interface) став перехідною ланкою між аналоговим та цифровим відео. Він мав кілька варіацій контактів (DVI-I, DVI-D, DVI-A) і передавав як "цифру", так і аналог. Однак він програв конкуренцію HDMI та DisplayPort, оскільки був громіздким і, як і VGA, не вмів передавати звук разом із зображенням, вимагаючи окремого аудіокабелю.

Оптичні диски



Диски все ще можна зустріти, але їх час вже давно минув / Фото Unsplash

Компакт-диски (CD) з’явилися у 1982 році (700 МБ), DVD у 1996 році (до 17 ГБ), а Blu-ray – у 2006 (до 128 ГБ). Певний час приводи для читання дисків були обов'язковим атрибутом будь-якого ПК для встановлення програм та перегляду фільмів. Але з розвитком інтернету та зменшенням габаритів ноутбуків оптичні приводи стали майже непотрібними й фактично зникли з ринку.

IrDA



Інфрачервоний порт на ПК / Фото danyk

У 2000-х роках була мода на створення домашніх медіацентрів на базі ПК. Комп'ютери комплектувалися ІЧ-приймачами та пультами, щоб конкурувати з телевізійними приставками. Microsoft навіть вбудовувала Windows Media Center у свої ОС. Сьогодні цю нішу зайняли Smart TV та стрімінгові сервіси, перетворивши медіа-ПК на релікт.

Роз'єм Centronics



Centronics, або паралельний порт для принтера / Фото Depositphotos

До ери USB принтери підключалися через величезні паралельні порти. Найвідомішим був стандарт Centronics – широкий конектор із засувками. З появою USB та бездротового друку цей незручний і повільний інтерфейс повністю зник із побутового вжитку.

Джойстик



Joystick в сьогоднішніх геймпадах залишився у вигляді стіка / Фото Unsplash

Хоча ми асоціюємо джойстики з Atari, у 80-х і 90-х роках ПК також мали спеціальні порти для їх підключення (часто це був 15-контактний ігровий порт). Сьогодні геймери використовують USB-контролери або клавіатуру з мишею. Класичні джойстики залишилися нішевим продуктом виключно для фанатів авіасимуляторів.

Звукова карта



Внутрішні звукові карти залишилися в минулому / Фото Unsplash

Раніше вбудований звук на материнських платах був жахливої якості, з шумами та перешкодами. Тому окрема звукова карта у слоті розширення була необхідністю для нормального аудіо.

Сучасні вбудовані рішення забезпечують відмінну якість, а професіонали віддають перевагу зовнішнім USB-аудіоінтерфейсам, що зробило внутрішні звукові карти рідкістю.