Например исчезло множество портов, накопителей и аксессуаров, которые когда-то были стандартом индустрии. Сегодня младшие пользователи ПК или вообще не слышали о них, или видели только в фильмах. 24 Канал собрал 12 определяющих компонентов, которые помнят только опытные пользователи компьютеров.

Какие культовые компоненты ПК навсегда остались в прошлом?

PS/2 (и это не игровая консоль)



PS/2 разъем для подключения мышки и клавиатуры / Фото Depositphotos

Если ваша память уходит во времена механических мышек с шариком внутри, вы точно вспомните порт PS/2. Этот 6-контактный разъем, представлен IBM в 1987 году, имел цветовую кодировку: фиолетовый для клавиатур и зеленый для мышек. Со временем он стал общепринятым стандартом.

Сегодня USB и Bluetooth почти полностью вытеснили PS/2, хотя иногда комбинированные порты еще встречаются на платах. Некоторые энтузиасты до сих пор ценят их за техническую чувствительность ввода, хотя неудобство очевидно: этот интерфейс не поддерживает "горячую" замену – для подключения устройства компьютер надо перезагружать.

FireWire



FireWire connector от Apple / Фото Wikipedia

Когда-то этот интерфейс был популярной альтернативой USB. FireWire – это торговая марка Apple для стандарта IEEE 1394, разработанного еще в середине 80-х. Он предлагал высокую скорость передачи данных и прошел несколько итераций, включая FireWire 400 и 800.

Однако со временем USB победил в битве стандартов. Сегодня найти периферию под этот разъем крайне трудно, а Apple окончательно прекратила его поддержку в последних версиях macOS, завершив целую эпоху.

HDD (Жесткие диски)



Сегодня HDD все реже можно встретить внутри ПК / Фото Unsplash

Классические винчестеры с магнитными пластинами, вращающимися, и считывающей головкой когда-то были безальтернативными. Хотя внешние HDD до сих пор покупают из-за их доступной цены, эра встроенных жестких дисков в потребительских ПК подходит к концу.

Современная флешпамять и SSD-накопители работают значительно быстрее, ускоряя загрузку систем, и, что важно для мобильных устройств, они устойчивы к физическим повреждениям, чем хрупкие механические диски.

30-контактный разъем Apple



30-контактный разъем Apple / Фото Apple

Первые модели iPod использовали FireWire, но в 2003 году Apple представила собственный широкий 30-контактный док-разъем. Он стал культовым, поскольку использовался во многих поколениях iPhone и iPad.

В 2012 году его заменил компактный Lightning, который впоследствии уступил место USB-C. Старый 30-пиновый коннектор был громоздким, но остался одним из самых известных проприетарных портов в истории.

Дискеты (Floppy disk)



Дискета, или Floppy disk (сегодня их почти не встретишь) / Фото Unsplash

Сегодня это просто иконка "Сохранить", но не все пользователи знают, почему же именно она имеет такой вид. До появления флешек и компакт-дисков именно дискеты были основным носителем информации. Первый стандарт имел диаметр около 20 сантиметров, затем появились 13-сантиметровые варианты.

В конце концов самым популярным стал формат от Sony диаметром около 9 сантиметров (3,5 дюйма), выпущенный в 1981 году. Они имели жесткий корпус и емкость 1,44 МБ. Технология мгновенно устарела, как только появились более вместительные альтернативы. Впрочем, некоторые компьютеры до сих пор используют дискеты.

VGA



Кабель VGA / Фото Depositphotos

В 1987 году IBM представила стандарт Video Graphics Array. Этот 15-контактный аналоговый разъем стал вездесущим и до сих пор иногда встречается в офисной технике.

Однако VGA имеет ограничения: максимальное разрешение около 2048x1536 пикселей, громоздкий коннектор с винтами и отсутствие передачи цифрового сигнала. Современные мониторы используют HDMI или DisplayPort.

DVI



DVI разъем для подключения монитора / Фото Unsplash

Разработанный в 1999 году, DVI (Digital Visual Interface) стал переходным звеном между аналоговым и цифровым видео. Он имел несколько вариаций контактов (DVI-I, DVI-D, DVI-A) и передавал как "цифру", так и аналог. Однако он проиграл конкуренцию HDMI и DisplayPort, поскольку был громоздким и, как и VGA, не умел передавать звук вместе с изображением, требуя отдельного аудиокабеля.

Оптические диски



Диски все еще можно встретить, но их время уже давно прошло / Фото Unsplash

Компакт-диски (CD) появились в 1982 году (700 МБ), DVD в 1996 году (до 17 ГБ), а Blu-ray – в 2006 (до 128 ГБ). Некоторое время приводы для чтения дисков были обязательным атрибутом любого ПК для установки программ и просмотра фильмов. Но с развитием интернета и уменьшением габаритов ноутбуков оптические приводы стали почти ненужными и фактически исчезли с рынка.

IrDA



Инфракрасный порт на ПК / Фото danyk

В 2000-х годах была мода на создание домашних медиацентров на базе ПК. Компьютеры комплектовались ИК-приемниками и пультами, чтобы конкурировать с телевизионными приставками. Microsoft даже встраивала Windows Media Center в свои ОС. Сегодня эту нишу заняли Smart TV и стриминговые сервисы, превратив медиа-ПК в реликт.

Разъем Centronics



Centronics, или параллельный порт для принтера / Фото Depositphotos

До эры USB принтеры подключались через огромные параллельные порты. Самым известным был стандарт Centronics – широкий коннектор с защелками. С появлением USB и беспроводной печати этот неудобный и медленный интерфейс полностью исчез из бытового потребления.

Джойстик



Joystick в сегодняшних геймпадах остался в виде стика / Фото Unsplash

Хотя мы ассоциируем джойстики с Atari, в 80-х и 90-х годах ПК также имели специальные порты для их подключения (часто это был 15-контактный игровой порт). Сегодня геймеры используют USB-контроллеры или клавиатуру с мышью. Классические джойстики остались нишевым продуктом исключительно для фанатов авиасимуляторов.

Звуковая карта



Внутренние звуковые карты остались в прошлом / Фото Unsplash

Ранее встроенный звук на материнских платах был ужасного качества, с шумами и помехами. Поэтому отдельная звуковая карта в слоте расширения была необходимостью для нормального аудио.

Современные встроенные решения обеспечивают отличное качество, а профессионалы отдают предпочтение внешним USB-аудиоинтерфейсам, что сделало внутренние звуковые карты редкостью.