Гравітаційні хвилі допоможуть нам зазирнути в минуле

Науковців турбує чимало питань про наш Всесвіт, але одним з найзагадковіших є початок. Група фізиків із Принстонської лабораторії плазми при Міністерстві енергетики США встановила, як використовувати брижі в тканині простору-часу для того, щоб зазирнути у минуле аж до самого початку утворення Всесвіту.

На думку науковців у цьому нам допоможуть гравітаційні хвилі – саме ті, які дуже важко зафіксувати. Вивчення їх руху крізь планети і міжгалактичний газ дасть змогу краще зрозуміти стан Всесвіту незабаром після Великого вибуху.

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Безпосередньо побачити ранній Всесвіт ми не можемо, але, можливо, нам вдасться побачити, як гравітаційні хвилі того часу впливали на речовину і випромінювання, які ми спостерігаємо сьогодні,

– сказав Діпан Гарг, керівник наукового проєкту.

Ганг та його команда застосували свої знання у фізиці плазми і реакції термоядерного синтезу для розрахунку руху електромагнітних хвиль крізь іонізований газ, що містить електрони і ядра атомів. Як виявилося, цей процес схожий на рух гравітаційних хвиль через речовину.

Що таке гравітаційні хвилі?

Гравітаційні хвилі, передбачені Ейнштейном 1916 року, це перешкоди в тканині простору-часу, спричинені рухом дуже щільних об'єктів на кшталт чорних дір або нейтронних зір. Хвилі рухаються зі швидкістю світла. Астрономи зафіксували їх уперше 2015 року за допомогою інструментів обсерваторії LIGO.

Досліджуючи явище прецесії – щось на кшталт коливань розкрученої дзиґи, що виникає, коли дві стародавні чорні діри стикаються та зливаються в одну, міжнародна команда вчених змогла у 2022 році підтвердити гравітаційний феномен, передбачений Альбертом Ейнштейном. Коли два масивні об'єкти закручуються один навколо одного, вони створюють брижі на тканині простору-часу, які розносять по всьому Всесвіту енергію і кутовий момент.

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У чому полягає відкриття вчених

Гарг розробив формули, які теоретично дають змогу виявити приховані властивості небесних об'єктів за допомогою гравітаційних хвиль. Проходячи крізь речовину, вони створюють світло, характеристики якого залежать від щільності речовини. Аналіз цього світла розкриває властивості зірок, розташованих за мільйони світлових років від нас.

У потенціалі, такий метод може підняти завісу над там, що відбувалося безпосередньо в процесі і відразу після Великого вибуху. Тепер дослідники збираються використовувати власний метод для аналізу даних.