Одна з теорій формування Всесвіту стверджує, що він насправді є дуже складною симуляцією, яка підтримується комп'ютерами неймовірної потужності. Створив її та керує нею якийсь гіпотетичний суперінтелект або розвинена цивілізація. Звучить як сюжет фантастичного фільму, однак у цієї гіпотези сьогодні дуже багато переконливих доказів та прихильників, серед яких навіть Ілон Маск.

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Як зламати симуляцію реальності

Девід Петерсон упевнений, що якщо є така "комп'ютерна гра", то до неї в комплекті повинні бути своєрідні чит-коди або хоча б способи зв'язатися з її творцями, щоб повідомити про свої потреби або навіть випросити для себе щось особливе. Таке гіпотетичне "програмне забезпечення" всередині симуляції він називає "Unisym".

Щодо першого Петерсон має сумніви, адже, на його думку, симуляція Землі є надзвичайно складною для реалізації та запуску. Тому функціонально зламати систему самостійно, щоб додати "віджети, які змінюють реальність", імовірно, неможливо. Але щодо другого він налаштований більш оптимістично.

Тут і починається найцікавіше. Імовірним прикладом такого способу ламати симуляцію він називає "молитву чи щось на кшталт цього". На думку Петерсона, імовірний комп'ютерний "метавсесвіт" писатиметься і підтримуватиметься "метахакерами" – надзвичайно просунутими комп'ютерними інженерами, які, теоретично, могли б отримувати "функціональні запити" від людей.

Чи існує механізм, за допомогою якого ми зсередини симуляції могли б подавати запити на доопрацювання до репозиторію Unisym? Цілком можливо, що метахакери розглядають "pull requests" – зміни до вихідного коду – з нашого всесвіту,

– розмірковує вчений.

Однак при цьому навряд чи можна очікувати, що розробники Всесвіту знають, чого ми хочемо. Нам потрібно якось донести до них наші звернення – надії та мрії про оновлення. Петерсон перераховує низку "запитів на універсальні функції", які варіюються від прохання про те, щоб ми могли натисканням кнопки побачити всі зроблені за життя кроки, до прохань про безсмертя та безкінечні гроші.

Як саме Девід Петерсон збирається шукати способи ламати імовірну симуляцію, незрозуміло. Імовірно, той факт, що тисячоліття молитв результату не показали, його геть не насторожує. При цьому він наголошує, що йому потрібні лише зміни, які дозволяють новій версії Unisym продовжувати симуляцію з поточного стану, а не починати нову з нуля. Бо тоді, можливо, його в ній уже не буде.