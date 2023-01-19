Одна из теорий формирования Вселенной утверждает, что она на самом деле – очень сложная симуляция, которая поддерживается компьютерами невероятной мощности. Создал ее и управляет ею гипотетический суперинтеллект или развитая цивилизация. Звучит как сюжет фантастического фильма, однако у этой гипотезы сегодня очень много убедительных доказательств и поклонников, среди которых даже Илон Маск.

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Как взломать симуляцию реальности

Дэвид Петерсон уверен, что если есть такая "компьютерная игра", то к ней в комплекте должны быть своеобразные чит-коды или хотя бы способы связаться с ее создателями, чтобы сообщить о своих потребностях или даже выпросить для себя что-то особенное. Такое гипотетическое программное обеспечение внутри симуляции он называет Unisym.

Относительно первого Петерсон сомневается, ведь, по его мнению, симуляция Земли чрезвычайно сложна для реализации и запуска. Поэтому функционально взломать систему самостоятельно, чтобы добавить "виджеты, изменяющие реальность", вероятно, невозможно. Но по отношению ко второму он настроен более оптимистично.

Здесь и начинается самое интересное. Вероятным примером такого способа ломать симуляцию он называет "молитву или что-то вроде этого". По мнению Петерсона, вероятная компьютерная "метавселенная" будет писаться и поддерживаться "метахакерами" – чрезвычайно продвинутыми компьютерными инженерами, которые теоретически могли бы получать "функциональные запросы" от людей.

Существует ли механизм, с помощью которого мы изнутри симуляции могли бы подавать запросы на доработку в репозиторий Unisym? Вполне возможно, что метахакеры рассматривают "pull requests" – изменения в исходный код – из нашей Вселенной,

– рассуждает ученый.

Однако при этом вряд ли можно ожидать, что разработчики Вселенной знают, чего мы хотим. Нам нужно донести до них наши обращения – надежды и мечты об обновлении. Петерсон перечисляет ряд "запросов на универсальные функции", которые варьируются от просьбы о том, чтобы мы могли нажатием кнопки увидеть все сделанные в жизни шаги, к просьбам о бессмертии и бесконечных деньгах.

Как именно Дэвид Петерсон собирается искать способы ломать вероятную симуляцию, неясно. Вероятно, тот факт, что тысячелетия молитв результата не показали, его не настораживает. При этом он отмечает, что ему нужны только изменения, позволяющие новой версии Unisym продолжать симуляцию с текущего состояния, а не начинать новую с нуля. Потому что, возможно, его в ней уже не будет.