Дихання океану: вчені зафіксували безпрецедентний збій у роботі екосистеми біля Панами

Протягом десятиліть прибережні води Панами жили за чітким природним розкладом, який забезпечував процвітання всього живого. Проте нещодавно дослідники зіткнулися з явищем, яке порушило стабільність і змусило наукову спільноту шукати відповіді на тривожні запитання про майбутнє регіону.

Що стало причиною зупинки важливих океанічних процесів?

Панамська затока зіткнулася з безпрецедентним явищем – у 2025 році тут вперше за останні 40 років не відбулося традиційного сезонного апвелінгу. Цей процес, який зазвичай приносить прохолодні та багаті на поживні речовини води з глибин океану, є критично важливим для підтримки біорізноманіття на площі близько 60 000 квадратних кілометрів, пише Earth.com.

Раніше охолодження починалося до 20 січня, але у 2025 році температура води впала нижче 25 градусів Цельсія лише 4 березня, тобто із затримкою у 42 дні. Замість звичних 66 днів активного підйому вод, сезон тривав лише 12 днів, що означає скорочення тривалості явища на 82 відсотки.

Згідно з аналізом супутникових даних за 40 років та прямих вимірювань за 30 років, вода ніколи не досягала тих низьких температурних показників, які спостерігалися в минулому. Історично мінімальна температура під час апвелінгу становила близько 19 градусів Цельсія, а в екстремальних випадках падала до 14,9 градуса Цельсія, проте у 2025 році цей показник зупинився на позначці 23,3 градуса Цельсія.

Вимірювання за допомогою дослідницької вітрильної яхти Eugen Seibold підтвердили, що замість підйому холодної маси на поверхню, тепла вода залишалася розподіленою шарами, що свідчить про серйозний збій у механізмі перемішування.

Чому це відбувається?

Головною причиною такої аномалії стала зміна характеру вітрів, зазначили автори дослідження у журналі PNAS. Хоча сила окремих поривів північного вітру залишалася близькою до норми, частота їхньої появи впала на 74 відсотки порівняно з історичними показниками. Кількість годин затишшя зросла на 25 відсотків, що призвело до значного зменшення загального тиску повітряних мас на поверхню води, необхідного для витіснення верхніх шарів океану.

Ймовірно, це пов'язано зі зміщенням положення внутрішньотропічної зони конвергенції під час слабкої фази Ла-Нінья, хоча точні механізми досі залишаються предметом дискусій.

Чим це обернеться?

Наслідки такого збою можуть бути катастрофічними для місцевої екології та економіки. Відсутність притоку поживних речовин обмежує ріст фітопланктону, що запускає ланцюгову реакцію через весь харчовий ланцюг, впливаючи на продуктивність рибальства, від якого залежать прибережні громади.

Крім того, апвелінг зазвичай слугує природним охолоджувачем для коралових рифів, захищаючи їх від термічного стресу та масового відбілювання, заявляли раніше інші вчені в журналі USGS Ecology. Без цього температурного буфера рифи змушені витримувати спеку значно довше, що ставить під загрозу їхнє виживання.

Робота продовжується

Науковці, зокрема Аарон О'Деа, зазначають, що випадок 2025 року підкреслює важливість вивчення саме регіональної динаміки, оскільки загальні глобальні прогнози не завжди можуть пояснити специфіку таких складних тропічних систем.

Хоча оновлення за початок 2026 року свідчать про відновлення процесів охолодження, дослідники продовжують уважно стежити за ситуацією, щоб зрозуміти, чи був цей випадок одиничним шоком, чи першою ознакою довготривалих змін. Розширення мережі моніторингу стає життєво необхідним, оскільки багато подібних зон у тропіках залишаються поза належною увагою, і аналогічні збої в інших частинах світу можуть просто залишатися непоміченими.