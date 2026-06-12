Масовий збій у сервісах Meta: Instagram та Facebook не працюють по всьому світу

Користувачі з різних країн повідомляють про проблеми з доступом до популярних сервісів Meta. Збій одночасно зачепив одразу кілька платформ компанії.

У роботі сервісів Meta зафіксовано масштабний збій. Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до Facebook, Instagram та Messenger. Про це повідомляє сервіс Downdetector.

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Що сталося із сервісами Meta?

За повідомленнями користувачів, Facebook не завантажує стрічку новин, показує помилки під час входу в акаунт або взагалі не відкривається. Частина людей також повідомляє про раптовий вихід із профілів.

Проблеми спостерігаються і в Messenger. Користувачі не можуть надсилати або отримувати повідомлення, а деякі чати працюють із затримками. В Instagram також фіксуються збої. Серед найпоширеніших скарг – неможливість оновити стрічку, завантажити контент, скористатися пошуком або функцією особистих повідомлень.

Про проблеми повідомляють користувачі з різних регіонів світу. На спеціалізованих сервісах моніторингу збоїв за короткий час з'явилися тисячі звернень щодо роботи платформ Meta.

Багато користувачів спочатку припустили, що проблема пов'язана з їхніми пристроями або обліковими записами. Однак велика кількість одночасних скарг підтвердила, що збій має глобальний характер.

Станом на момент публікації Meta не оприлюднила офіційне пояснення причин інциденту. Також компанія поки не повідомляла, коли роботу Facebook, Instagram та Messenger буде повністю відновлено.