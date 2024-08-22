Ці чотири символи можуть викликати збій в роботі вашого iPhone або iPad

Виявляється, ваш смартфон або планшет від Apple можна легко вимкнути всього завдяки певним символам, якщо ввести їх в поле пошуку на пристрої. Це призводить до тимчасового збою в роботі програми Springboard, яка керує домашнім екраном та організацією застосунків на смартфоні.

Користувачі повідомляють, що збій відбувається при введенні символів в рядок пошуку в "Налаштуваннях" або пошуку в бібліотеці застосунків. Достатньо ввести “”::, а потім будь-який символ, щоб викликати збій.

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Що відбувається

Після спрацьовування Springboard завершує роботу, що призводить до перезавантаження екрана блокування пристрою. Деякі користувачі також спостерігали, як екран на короткий час ставав чорним, перш ніж пристрій повертався до нормальної роботи.

Наскільки це небезпечно

Дослідники зазначають, що цей баг не вважається загрозою безпеці і навряд чи може бути використаний віддалено. Глюк є скоріше незначною незручністю, ніж серйозною вразливістю.

Apple ще не прокоментувала цю проблему, але очікується, що компанія вирішить її в найближчому оновленні програмного забезпечення для iOS і iPadOS.

"Це ж було вже"

Це не перший випадок, коли пристрої Apple стикаються з подібними проблемами. Схожі помилки були знайдені і виправлені в минулому і компанія швидко вирішила їх, тож слід припустити, що так буде й цього разу. Наразі ж рекомендується уникати введення певної послідовності символів до виходу оновлення.