Масштабний збій у роботі соцмережі X по всьому світу

Соціальна мережа X зіткнулася з масштабним збоєм у роботі, про що свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує перебої в роботі платформ на основі звітів користувачів. Ввечері 2 липня 2025 року було зафіксовано понад 15 400 скарг на проблеми з доступом до платформи.

Користувачі повідомляють про труднощі з доступом до X, включаючи проблеми із завантаженням стрічки новин, надсиланням повідомлень та іншими функціями платформи, інформує 24 Канал. Портал Downdetector збирає дані з різних джерел, включаючи звіти користувачів і офіційні повідомлення, що підтверджує масштабність збою. Наразі невідомо, що саме стало причиною перебоїв, і які регіони постраждали найбільше.

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Downdetector демонструє велику кількість інформації про збої в X / Скриншот 24 Каналу

Компанія X поки що не надала офіційних коментарів щодо ситуації. Користувачам залишається чекати на офіційне повідомлення або оновлення статусу від технічної служби X.