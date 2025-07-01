Google попередила про експлойт, який отримав ідентифікатор CVE-2025-6554. Вразливість високого рівня серйозності класифікується як "Type Confusion у V8" і може дозволити хакерам віддалено виконувати код на пристроях користувачів, тобто ваш ноутбук, комп'ютер чи смартфон можуть бути в зоні ризику, наголошує 24 Канал.

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Атаки, що використовують цю вразливість, відбуваються через спеціально створені HTML-сторінки. Хоча наразі припускається, що ці атаки є цільовими, після оприлюднення вразливості ситуація може швидко змінитися і охопити ширшу аудиторію.

Як оновити браузер Google Chrome?

Оновлення автоматично завантажується на ваш пристрій. Для його встановлення необхідно перезапустити браузер. Усі звичайні вкладки для перегляду мають бути відновлені, але вкладки в режимі Інкогніто не збережуться, тому варто зберегти будь-яку роботу перед закриттям Chrome. Версія оновлення для Windows і Mac має номер 138.0.7204.96/.97.

Chrome є фактично браузером за замовчуванням на Windows, попри зусилля Microsoft ширше просувати Edge. Тож логічно, що ця загроза насамперед стосується користувачів Windows, хоча Google рекомендує оновити Chrome на будь-якому пристрої, незалежно від платформи, вже сьогодні.

Наголошуємо, що екстрене оновлення Chrome є критично важливим для всіх користувачів, враховуючи серйозність вразливості і факт її активної експлуатації. Швидка реакція Google на проблему також свідчить про те, що нехтувати загрозою не варто.

Нагадаємо, що нещодавно відбувся найбільший в історії витік паролів. 16 мільярдів персональних облікових даних користувачів потрапили до рук хакерів та зловмисників і можуть бути використані проти вас.