Цей застосунок вбудований у акаунт Google і доступний за цим посиланням. Однак його ефективність залежить від того, як ви його використовуєте, а ми рекомендуємо не нехтувати ним. Ось сім перевірених порад, які допоможуть вам захистити свої дані та уникнути компрометації.

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Створіть надійний пароль для Google-акаунту

Якщо ви синхронізуєте Google Password Manager із вашим Google-акаунтом, пароль цього акаунту стає ключем до всіх збережених даних. Він має бути унікальним і складним: щонайменше 12 символів, із комбінацією великих і малих літер, цифр та спеціальних символів.

Ніколи не використовуйте цей пароль для інших сервісів, адже повторне використання паролів – одна з найбільших вразливостей. Якщо один сайт буде зламаний, усі ваші акаунти з тим самим паролем стануть легкою мішенню.

Увімкніть двофакторну аутентифікацію (2FA)

Двофакторна аутентифікація є важливим інструментом захисту вашого облікового запису. Навіть якщо ваш пароль потрапить до чужих рук, акаунт залишиться недоступним без додаткового пароля, який надсилається на телефон у вигляді SMS, коду в застосунок аутентифікатор чи на пов'язаний смартфон, як підтвердження з можливістю авторизації через відбиток пальця.

Google пропонує три варіанти 2FA: SMS, додатки-аутентифікатори та фізичні ключі безпеки. Для максимальної безпеки уникайте SMS, оскільки воно вразливе до атак на SIM-карти, і обирайте застосунки, такі як Authy чи Google Authenticator, або фізичні ключі, як YubiKey 5C.

Увімкнути 2FA можна в Налаштуваннях > Безпека > Двоетапна перевірка.

Активуйте шифрування на пристрої

Менш відома, але важлива функція – шифрування на пристрої (On-Device Encryption). Якщо її увімкнути, ваші паролі шифруються та розшифровуються лише на вашому пристрої, що забезпечує ще один рівень захисту, щоб ніхто, включно з Google, не мав доступу до ваших даних.

Увімкнути цю опцію можна через passwords.google.com у Налаштуваннях > Шифрування на пристрої, або в Chrome через Налаштування > Автозаповнення та паролі > Google Password Manager > Налаштування.

Захистіть свій пристрій біометрією, PIN чи паролем

Навіть із безпечним Google-акаунтом ваш пристрій має бути захищеним, адже він є шлюзом до ваших паролів. Використовуйте надійний PIN, пароль або біометричну аутентифікацію (відбиток пальця чи розпізнавання обличчя). Уникайте слабких механізмів блокування екрана, які легко обійти. Оптимально поєднувати біометрію з PIN як резервним методом на випадок технічних збоїв.

Увійдіть в акаунт лише на довірених пристроях

Оскільки Google-акаунт надає доступ до всіх збережених паролів, уникайте входу в обліковий запис на спільних, публічних чи позичених пристроях. Якщо це необхідно, використовуйте режим інкогніто або гостьовий режим у Chrome і завжди виходьте з акаунту після завершення роботи, щоб власник пристрою не отримав доступ до ваших даних.

Слідкуйте за активністю акаунта

Регулярно перевіряйте активність вашого Google-акаунта, щоб виявити підозрілі дії. Увімкніть сповіщення про безпеку в реальному часі.

Ось як це зробити: Налаштування > Безпека > Останні дії з безпеки.

Також перевіряйте список підключених пристроїв у розділі "Ваші пристрої" та відкликайте доступ для старих, втрачених чи підозрілих ґаджетів. Якщо помітите несанкціоновані входи з незнайомих місць чи пристроїв, негайно змініть пароль.

Регулярно оновлюйте пристрої та застосунки

Оновлення програмного забезпечення відіграють ключову роль у безпеці, адже найчастіше розробники надсилають на пристрій безпекові оновлення, які виправляють відомі прогалини. Навіть якщо ви дотримуєтеся всіх порад, вразливості в операційній системі чи застосунках можуть поставити під загрозу ваші паролі.

Встановлюйте оновлення для iOS, Android, Chrome, Windows та застосунків, щойно вони стають доступними, щоб закрити потенційні лазівки для хакерів.

Google Password Manager – це зручний і безпечний спосіб керування вашими паролями, якщо ви дотримуєтеся необхідних заходів обережності.

Ваша особиста безпека в мережі повинна бути для вас пріоритетом. Рекомендуємо також ознайомитися з нашим матеріалом про те, як швидко замінити свої паролі – це актуально на тлі частих зливів ключів та даних користувачів.