Google предупредила об эксплойте, который получил идентификатор CVE-2025-6554. Уязвимость высокого уровня серьезности классифицируется как "Type Confusion в V8" и может позволить хакерам удаленно выполнять код на устройствах пользователей, то есть ваш ноутбук, компьютер или смартфон могут быть в зоне риска, отмечает 24 Канал.

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Атаки, использующих эту уязвимость, происходят через специально созданные HTML-страницы. Хотя пока предполагается, что эти атаки являются целевыми, после обнародования уязвимости ситуация может быстро измениться и охватить более широкую аудиторию.

Как обновить браузер Google Chrome?

Обновление автоматически загружается на ваше устройство. Для его установки необходимо перезапустить браузер. Все обычные вкладки для просмотра должны быть восстановлены, но вкладки в режиме Инкогнито не сохранятся, поэтому стоит сохранить любую работу перед закрытием Chrome. Версия обновления для Windows и Mac имеет номер 138.0.7204.96/.97.

Chrome является фактически браузером по умолчанию на Windows, несмотря на усилия Microsoft шире продвигать Edge. Поэтому логично, что эта угроза прежде всего касается пользователей Windows, хотя Google рекомендует обновить Chrome на любом устройстве, независимо от платформы, уже сегодня.

Подчеркиваем, что экстренное обновление Chrome является критически важным для всех пользователей, учитывая серьезность уязвимости и факт ее активной эксплуатации. Быстрая реакция Google на проблему также свидетельствует о том, что пренебрегать угрозой не стоит.

Напомним, что недавно произошла крупнейшая в истории утечка паролей. 16 миллиардов персональных учетных данных пользователей попали в руки хакеров и злоумышленников и могут быть использованы против вас.