У Росії не працює Telegram: "Роскомнадзор" заявляє про блокування месенджера

Увечері 22 жовтня російські користувачі Telegram зіткнулися з масштабними проблемами в його роботі. Скарги надходять з різних регіонів, а проблеми стосуються як мобільного застосунку, так і вебверсії. Це вже не перший подібний інцидент за останні кілька днів.

Що відомо?

Сервіси моніторингу зафіксували різкий сплеск скарг на роботу Telegram. Зокрема це помітно у DownDetector. Користувачі повідомляють про широкий спектр проблем: у багатьох не завантажуються медіафайли, зокрема відео та фото, інші не отримують сповіщення про нові повідомлення, а дехто взагалі не може відправити чи отримати текст. Проблеми торкнулися як мобільного застосунку, так і десктопної версії. За даними сервісів, лише за одну годину надійшло понад 500 скарг, пише 24 Канал з посиланням на російський сайт MetaCybersport.

Географія збою виявилася дуже широкою. Проблеми фіксували в Москві, Санкт-Петербурзі, Карелії, Рязанській області та Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Згодом стало відомо про перебої і в південних та уральських регіонах, зокрема в Краснодарському та Ставропольському краях, Адигеї, Ростовській, Новосибірській, Томській та Іркутській областях, а також на Далекому Сході. Загалом нестабільна робота месенджера спостерігалася у понад 28 регіонах Росії. Примітно, що за межами країни, наприклад в Європі та США, сервіс працює стабільно.

Цей інцидент став продовженням серії збоїв, що почалися ще 20-21 жовтня. Тоді користувачі також масово скаржилися на аналогічні проблеми. Разом із Telegram нестабільно працював і WhatsApp.

Причина, здається, відома

Офіційні коментарі щодо причин з'явилися не одразу. Представники самого месенджера традиційно зберігали мовчання. Однак ситуацію прокоментував "Роскомнадзор", який визнав наявність "часткових обмежень" у роботі Telegram та WhatsApp. У відомстві пояснили, що ці заходи вживаються для "протидії злочинцям", які нібито використовують месенджери у своїх цілях, пише російська редакція німецького видання Deutsche Welle.

Водночас джерела у телекомунікаційній галузі висунули іншу версію. Вони припустили, що збої можуть бути пов'язані з плановими роботами та налаштуванням технічних засобів протидії загрозам (ТСПЗ). Мобільні оператори, зі свого боку, заперечили свою причетність до проблем, заявивши, що з їхнього боку жодних обмежень не було, а причина, найімовірніше, на боці самих сервісів.

Таким чином, точна причина збоїв лишається до кінця незрозумілою, але офіційні заяви та технічні версії вказують на можливе втручання в роботу месенджера саме на території Росії.