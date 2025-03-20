Масштабні збої в роботі інтернету в Росії: Роскомнагляд знову все зламав

У Росії спостерігаються серйозні перебої в доступі до інтернету. Багато сайтів не відкриваються, сервіси працюють нестабільно або зовсім не запускаються. Експерти пов'язують проблему з діями Роскомнагляду проти сервісів Cloudflare.

За даними сервісу Downdetector.su, кількість скарг на перебої різко зросла, що вказує на широке поширення проблеми, розповідає 24 Канал.

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Як повідомляють російські ЗМІ, користувачі скаржаться на недоступність популярних закордонних сервісів, таких як Figma, Twitch, DeepSeek, а також самого Cloudflare. Крім того, значні труднощі виникли з доступом до онлайн-ігор, зокрема League of Legends, Genshin Impact та Roblox.



У Росії не працюють багато закордонних сервісів / Скриншот 24 Каналу

Особливістю ситуації є те, що збої торкнулися як заблокованих у Росії ресурсів (наприклад, месенджера Discord), так і повністю легальних сайтів, які раніше працювали без обмежень.

До чого тут Роскомнагляд

Роскомнагляд, як завжди, в усьому звинувачує закордонні сервіси зазначаючи, що проблеми пов'язані з їх інфраструктурою. Відомство також рекомендувало російським організаціям і сайтам переходити на потужності вітчизняних хостинг-провайдерів.

Раніше Роскомнагляд уже вживав заходів проти сайтів, що використовують технологію Cloudflare Encrypted Client Hello, яка забезпечує підвищену конфіденційність, приховуючи адреси відвідуваних ресурсів і ускладнюючи їхнє блокування.

Крім того, у лютому 2025 року Роскомнагляд вніс Cloudflare до реєстру організаторів розповсюдження інформації (ОРІ). Це зобов’язує компанію зберігати та передавати російській владі дані про своїх користувачів відповідно до місцевого законодавства.