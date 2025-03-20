По данным сервиса Downdetector.su, количество жалоб на перебои резко возросло, что указывает на широкое распространение проблемы, рассказывает 24 Канал.

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Как сообщают российские СМИ, пользователи жалуются на недоступность популярных зарубежных сервисов, таких как Figma, Twitch, DeepSeek, а также самого Cloudflare. Кроме того, значительные трудности возникли с доступом к онлайн-играм, в частности League of Legends, Genshin Impact и Roblox.



В России не работают многие зарубежные сервисы / Скриншот 24 Канала

Особенностью ситуации является то, что сбои коснулись как заблокированных в России ресурсов (например, мессенджера Discord), так и полностью легальных сайтов, которые ранее работали без ограничений.

При чем здесь Роскомнадзор

Роскомнадзор, как всегда, во всем обвиняет зарубежные сервисы отмечая, что проблемы связаны с их инфраструктурой. Ведомство также рекомендовало российским организациям и сайтам переходить на мощности отечественных хостинг-провайдеров.

Ранее Роскомнадзор уже принимал меры против сайтов, использующих технологию Cloudflare Encrypted Client Hello, которая обеспечивает повышенную конфиденциальность, скрывая адреса посещаемых ресурсов и затрудняя их блокировку.

Кроме того, в феврале 2025 года Роскомнадзор внес Cloudflare в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Это обязывает компанию хранить и передавать российским властям данные о своих пользователях в соответствии с местным законодательством.