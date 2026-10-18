У Росії скиглять через збої у "ВКонтакте" після атаки на дата-центр у Петербурзі

У Росії користувачі почали скаржитися на проблеми в роботі соціальної мережі "ВКонтакте" та музичного сервісу VK Музика. Перебої сталися після нічної атаки українських безпілотників на дата-центр VK у Санкт-Петербурзі.

Про це пишуть росЗМІ.

Які проблеми виникли у "ВКонтакте"?

Після нічної атаки безпілотників на дата-центр VK у Санкт-Петербурзі користувачі російської соціальної мережі "ВКонтакте" почали повідомляти про перебої в роботі сервісу.

За даними сервісу моніторингу збоїв Detector404, кількість скарг на роботу "ВКонтакте" та музичного сервісу VK Музика значно зросла. Користувачі переважно повідомляють про труднощі із завантаженням стрічки новин і відтворенням треків.

Також росіяни скаржаться, що сторінки не відкриваються, контент не завантажується, а окремі функції сервісів працюють некоректно.

Збій російських сервісів / Олександр Федієнко

Нагадаємо, у ніч проти 18 жовтня українські безпілотники атакували об'єкти нафтової та цифрової інфраструктури в Санкт-Петербурзі. Серед них був дата-центр, який використовує соціальна мережа "ВКонтакте".

Також під удар потрапили нафтобаза "Ручьи" та Петербурзький нафтовий термінал. На території нафтових об'єктів спалахнули пожежі, а дата-центр зазнав серйозних пошкоджень.