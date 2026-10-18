Об этом пишут российские СМИ.

Какие проблемы возникли у "ВКонтакте"?

После ночной атаки беспилотников на дата-центр VK в Санкт-Петербурге пользователи российской социальной сети "ВКонтакте" начали сообщать о перебоях в работе сервиса.

По данным сервиса мониторинга сбоев Detector404, количество жалоб на работу "ВКонтакте" и музыкального сервиса VK Музыка значительно возросло. Пользователи в основном сообщают о трудностях с загрузкой ленты новостей и воспроизведением треков.

Также россияне жалуются, что страницы не открываются, контент не загружается, а отдельные функции сервисов работают некорректно.

Сбой российских сервисов / Александр Федиенко

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Напомним, в ночь на 18 октября украинские беспилотники провели атаку на объекты нефтяной и цифровой инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Среди них был дата-центр, который использует социальная сеть "ВКонтакте".

Также под удар попали нефтебаза "Ручьи" и Петербургский нефтяной терминал. На территории нефтяных объектов вспыхнули пожары, а дата-центр получил серьезные повреждения.