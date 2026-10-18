Об этом пишут российские СМИ.
Какие проблемы возникли у "ВКонтакте"?
После ночной атаки беспилотников на дата-центр VK в Санкт-Петербурге пользователи российской социальной сети "ВКонтакте" начали сообщать о перебоях в работе сервиса.
По данным сервиса мониторинга сбоев Detector404, количество жалоб на работу "ВКонтакте" и музыкального сервиса VK Музыка значительно возросло. Пользователи в основном сообщают о трудностях с загрузкой ленты новостей и воспроизведением треков.
Также россияне жалуются, что страницы не открываются, контент не загружается, а отдельные функции сервисов работают некорректно.
Сбой российских сервисов / Александр Федиенко
Напомним, в ночь на 18 октября украинские беспилотники провели атаку на объекты нефтяной и цифровой инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Среди них был дата-центр, который использует социальная сеть "ВКонтакте".
Также под удар попали нефтебаза "Ручьи" и Петербургский нефтяной терминал. На территории нефтяных объектов вспыхнули пожары, а дата-центр получил серьезные повреждения.