Об этом сообщили в Fire Point.

Что известно об атаке на Санкт-Петербург?

Силы обороны Украины с помощью беспилотников FP-1 нанесли удары по нескольким важным объектам российской инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Среди целей были как предприятия, связанные с нефтяной отраслью, так и объекты цифровой инфраструктуры.

В частности, под удар попали нефтебаза "Ручьи" и Петербургский нефтяной терминал. Последний имеет пропускную способность 12,5 миллиона тонн нефти в год и является важным элементом нефтяной инфраструктуры России.

После атаки на территории нефтяного терминала и нефтебазы вспыхнули пожары. Также сообщается о серьезных повреждениях дата-центра социальной сети "ВКонтакте".

Похоже, сезон белых ночей в Петербурге решили продлить,

– написали в Fire Point.

Напомним, Силы обороны Украины 17 октября и в ночь на 18 октября нанесли российской армии ударов по нескольким военным объектам. В частности, украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска российских ударных беспилотников в районе Донецка. Это должно существенно снизить способность оккупантов проводить атаки на Украину дронами различных модификаций.

Также под удар попала ремонтная база автомобильной техники и боевых бронированных машин российской группировки войск "Юг" вблизи Суходильска в Луганской области. Поражение объекта затруднит восстановление поврежденной техники и ее возвращение в боевые подразделения.

Кроме того, украинские защитники нанесли удар по скоплению живой силы российских войск вблизи населенного пункта Дубовое в Донецкой области. Силы обороны продолжают систематически проводить атаки на военную инфраструктуру, логистику и места базирования российских беспилотников на оккупированных территориях.