Чоловіки чи жінки: опитування показало, хто частіше використовує ШІ в Україні

Нове соціологічне дослідження виявило цікавий гендерний розрив у цифровізації українців. Виявилося, що жінки значно активніше впроваджують нейромережі у свою професійну діяльність, випереджаючи чоловіків на 10%.

Хто користується ШІ найактивніше?

Українки помітно активніше за чоловіків залучають ШІ до своєї роботи й навчання: 69% проти 59%. Загалом такими сервісами вже користуються 64% українців, які працюють або здобувають освіту, свідчить дослідження на замовлення аналітичного порталу "Слово і діло".

Йдеться насамперед про ChatGPT, Gemini та Copilot. Для багатьох це вже не експеримент, а звичний цифровий помічник, який допомагає швидше писати тексти, перекладати, генерувати ідеї чи навіть працювати з кодом.

Поряд із цим чоловіки частіше кажуть, що взагалі не делегують завдання алгоритмам: 41% проти 31% серед жінок.

Найвищу залученість показали дві вікові групи: 18 – 29 років і 45 – 54 роки. В обох частках активних користувачів ШІ по 69%. Серед старшого покоління ситуація інша: 42% узагалі не взаємодіють із такими інструментами.



Статистика використання ШІ в Україні / Зображення "Слова і діло"

Де ШІ вкорінюється швидше?

Найактивніше ШІ використовують на сході України: там 76% опитаних підтвердили, що вже працюють із такими інструментами.

У центральних областях цей показник становить 71%.

Найменше ШІ прижився на заході – майже половина респондентів, 47%, сказала, що не користується ним у рутині.

Опитування показує, що ШІ в Україні вже давно вийшов за межі IT-сфери. Це звичайний інструмент для роботи й навчання, і ним дедалі частіше користуються не лише молоді люди, а й старші користувачі. Така статистика підказує просту річ: генеративний ШІ швидко стає базовою навичкою. І якщо нині він ще здається новинкою, то дуже скоро може перетворитися на такий самий стандарт, як текстовий редактор чи пошук у браузері.