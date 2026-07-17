Кто наиболее активно использует ИИ?

Украинки заметно активнее мужчин используют ИИ в своей работе и учебе: 69% против 59%. В целом такими сервисами уже пользуются 64% украинцев, которые работают или получают образование, свидетельствует исследование, проведенное по заказу аналитического портала "Слово и дело".

Речь идет прежде всего о ChatGPT, Gemini и Copilot. Для многих это уже не эксперимент, а привычный цифровой помощник, который помогает быстрее писать тексты, переводить, генерировать идеи или даже работать с кодом.

При этом мужчины чаще заявляют, что вообще не делегируют задачи алгоритмам: 41% против 31% среди женщин.

Наибольшую вовлеченность продемонстрировали две возрастные группы: 18–29 лет и 45–54 года. В обеих группах доля активных пользователей ИИ составляет по 69%. Среди старшего поколения ситуация иная: 42% вообще не взаимодействуют с такими инструментами.



Статистика использования ИИ в Украине / Изображение "Слово и дело"

Где ИИ приживается быстрее?

Наиболее активно ИИ используют на востоке Украины: там 76% опрошенных подтвердили, что уже работают с такими инструментами.

В центральных областях этот показатель составляет 71%.

Меньше всего ИИ прижился на западе – почти половина респондентов, 47%, ответила, что не использует его в повседневной жизни.

Опрос показывает, что ИИ в Украине уже давно вышел за пределы IT-сферы. Это обычный инструмент для работы и обучения, и им все чаще пользуются не только молодые люди, но и пользователи старшего возраста. Такая статистика подсказывает одну простую вещь: генеративный ИИ быстро становится базовым навыком. И если сейчас он еще кажется новинкой, то очень скоро может превратиться в такой же стандарт, как текстовый редактор или поиск в браузере.