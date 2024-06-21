Ніхто не знає, чому, але жінки краще переносять політ у космос і швидше відновлюються після

Жінки виявилися кращими кандидатками для польотів у космос, ніж чоловіки, оскільки краще переносять тривале перебування в невагомості, а також демонструють швидше відновлення організму, коли повертаються на Землю. Найцікавіше, що вчені не мають жодного поняття, чому так відбувається.

Що про це кажуть спостереження

Згідно зі статистикою, лише трохи більше 10 відсотків усіх людей, що побували в космосі, були жінками. Після нового дослідження ця кількість може різко збільшитися.

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З'ясувалося, що жінки набагато легше переносять численні стреси, пов'язані з довготривалим перебуванням у космосі. Вчені взяли біологічні зразки у повністю цивільного екіпажу місії SpaceX Inspiration4 2021 року й побачили, що чоловіки загалом "виявляються більш схильними до впливу космічних польотів майже за всіма типами клітин і показниками".

Вчені не бачать точної причини, чому це так, але провідний автор дослідження Крістофер Мейсон припускає, що це пов'язано зі здатністю витримувати і відновлюватися після стресів, пов'язаних із вагітністю. Жінки більш здатні "переносити значні зміни у фізіології та гідродинаміці", каже Мейсон.

Метою цього дослідження було з'ясувати, наскільки добре непідготовлений космічний мандрівник може витримати тривалу подорож за межі планети – скажімо, на Марс. Протягом трьох днів перебування Inspiration4 на орбіті цивільні астронавти спостерігали за тим, як низка генетичних ознак тимчасово перекодувалася, щоб впоратися з космічними подорожами. Згідно з результатами поточного тестування, більшість змін, яких зазнав тоді людський організм у космосі, були скасовані через три місяці.

Очевидно, поки що не зрозуміло, наскільки добре людські тіла, чоловічі чи жіночі, відновляться після космічної подорожі без періоду відновлення на Землі. Чи достатньо атмосфери та гравітації Місяця або Марса, щоб допомогти людині повернутися до свого гомеостазу? Дізнатися це ми зможемо хіба що прибувши на сам Марс.

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Мейсон дійшов висновку, що "немає жодної причини, чому ми не зможемо безпечно дістатися до Марса й назад", хоча дослідження обов'язково будуть продовжуватися. "Нам знадобляться всі можливі біомедичні дані, щоб зробити точну медицину для майбутніх екіпажів реальністю і підготуватися до більш тривалих місій на Місяць і Марс".