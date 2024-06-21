Никто не знает, почему, но женщины лучше переносят космос и быстрее восстанавливаются после него

Женщины оказались лучшими кандидатами для полетов в космос, чем мужчины, поскольку лучше переносят длительное пребывание в невесомости, а также демонстрируют более быстрое восстановление организма, когда возвращаются на Землю. Самое интересное, что ученые не имеют никакого понятия, почему так происходит.

Что об этом говорят наблюдения

Согласно статистике, лишь чуть более 10 процентов всех людей, побывавших в космосе, были женщинами. После нового исследования это количество может резко увеличиться.

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Выяснилось, что женщины гораздо легче переносят многочисленные стрессы, связанные с длительным пребыванием в космосе. Ученые взяли биологические образцы у полностью гражданского экипажа миссии SpaceX Inspiration4 2021 года и увидели, что мужчины в целом "оказываются более подверженными влиянию космических полетов почти по всем типам клеток и показателям".

Ученые не видят точной причины, почему это так, но ведущий автор исследования Кристофер Мейсон предполагает, что это связано со способностью выдерживать и восстанавливаться после стрессов, связанных с беременностью. Женщины более способны "переносить значительные изменения в физиологии и гидродинамике", говорит Мейсон.

Целью этого исследования было выяснить, насколько хорошо неподготовленный космический путешественник может выдержать длительное путешествие за пределы планеты – скажем, на Марс. В течение трех дней пребывания Inspiration4 на орбите гражданские астронавты наблюдали за тем, как ряд генетических признаков временно перекодировался, чтобы справиться с космическими путешествиями. Согласно результатам текущего тестирования, большинство изменений, которые претерпел тогда человеческий организм в космосе, были отменены через три месяца.

Очевидно, пока не понятно, насколько хорошо человеческие тела, мужские или женские, восстановятся после космического путешествия без периода восстановления на Земле. Достаточно ли атмосферы и гравитации Луны или Марса, чтобы помочь человеку вернуться к своему гомеостазу? Узнать это мы сможем разве что прибыв на сам Марс.

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Мейсон пришел к выводу, что "нет ни одной причины, почему мы не сможем безопасно добраться до Марса и обратно", хотя исследования обязательно будут продолжаться. "Нам понадобятся все возможные биомедицинские данные, чтобы сделать точную медицину для будущих экипажей реальностью и подготовиться к более длительным миссиям на Луну и Марс".