Что об этом говорят наблюдения

Согласно статистике, лишь чуть более 10 процентов всех людей, побывавших в космосе, были женщинами. После нового исследования это количество может резко увеличиться.

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Выяснилось, что женщины гораздо легче переносят многочисленные стрессы, связанные с длительным пребыванием в космосе. Ученые взяли биологические образцы у полностью гражданского экипажа миссии SpaceX Inspiration4 2021 года и увидели, что мужчины в целом "оказываются более подверженными влиянию космических полетов почти по всем типам клеток и показателям".

Ученые не видят точной причины, почему это так, но ведущий автор исследования Кристофер Мейсон предполагает, что это связано со способностью выдерживать и восстанавливаться после стрессов, связанных с беременностью. Женщины более способны "переносить значительные изменения в физиологии и гидродинамике", говорит Мейсон.

Целью этого исследования было выяснить, насколько хорошо неподготовленный космический путешественник может выдержать длительное путешествие за пределы планеты – скажем, на Марс. В течение трех дней пребывания Inspiration4 на орбите гражданские астронавты наблюдали за тем, как ряд генетических признаков временно перекодировался, чтобы справиться с космическими путешествиями. Согласно результатам текущего тестирования, большинство изменений, которые претерпел тогда человеческий организм в космосе, были отменены через три месяца.

Очевидно, пока не понятно, насколько хорошо человеческие тела, мужские или женские, восстановятся после космического путешествия без периода восстановления на Земле. Достаточно ли атмосферы и гравитации Луны или Марса, чтобы помочь человеку вернуться к своему гомеостазу? Узнать это мы сможем разве что прибыв на сам Марс.

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Мейсон пришел к выводу, что "нет ни одной причины, почему мы не сможем безопасно добраться до Марса и обратно", хотя исследования обязательно будут продолжаться. "Нам понадобятся все возможные биомедицинские данные, чтобы сделать точную медицину для будущих экипажей реальностью и подготовиться к более длительным миссиям на Луну и Марс".