Китайський підводний апарат Fendouzhe виявив у Маріанській западині найглибшу з відомих колоній живих організмів. На глибині майже 10 кілометрів живуть тисячі трубчастих червів та молюсків. Це відкриття доводить, що життя може існувати навіть у найекстремальніших умовах нашої планети, живлячись хімічними речовинами, а не сонячним світлом.

Як тварини виживають у суцільній темряві під величезним тиском?

Вчені здійснили 23 занурення в Маріанську западину, що є найглибшою точкою Світового океану. Під час експедиції вони виявили великі скупчення живих організмів на глибині від 2,5 до понад 9,5 кілометрів. Ці істоти існують у повній темряві завдяки процесу хемосинтезу – отримують енергію не від Сонця, а з хімічних сполук, зокрема метану, що виходить із розломів морського дна, пише 24 Канал з посиланням на Nature.

Дивіться також Учені знайшли приголомшливу екосистему там, де ніколи не з'являлась людина

Серед іншого, знайшли колонії, що налічують тисячі морських трубчастих червів, які виросли до 30 сантиметрів у довжину, та двостулкових молюсків. Крім них, на глибині були зафіксовані колючі ракоподібні, морські огірки, морські лілії та інші безхребетні.

Вчені також знайшли докази того, що метан виробляється мікробами, навколо яких і скупчувалися трубчасті черви.

Спільноти, що живуть на основі хемосинтезу: відео

Це відкриття вважається найглибшою та наймасштабнішою екосистемою на основі хемосинтезу, відомою людству. На думку науковців, подібні спільноти можуть бути поширені й в інших океанічних жолобах.

Попередні дослідження виявили процвітаючі спільноти одноклітинних організмів на океанічному дні, але мало великих тварин.



На глибині 6870 метрів у найглибшій точці Алеутських островів переважають трубчасті поліхети, а також подекуди зустрічаються білі мікробні маси / Фото Інститут глибоководних наук і технологій, Китайська академія наук (IDSSE, CAS)

Тиск води на такій глибині в тисячу разів перевищує атмосферний тиск на рівні моря, що робить умови для життя вкрай ворожими.