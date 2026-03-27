iPhone нарешті отримає переклад у реальному часі: чи буде в Україні працювати сервіс

Google розширила можливості свого перекладача на iPhone, додавши функцію живого перекладу через бездротові навушники. Інструмент працює безкоштовно і підтримує десятки мов, що робить його зручним для подорожей і спілкування.

Google Translate отримав функцію перекладу мовлення в реальному часі через навушники, яка тепер доступна і на iPhone. Раніше вона з’явилась на Android, а тепер стала частиною екосистеми iPhone. Про це пише BGR.

Як працює переклад у реальному часі на iPhone?

Функція дозволяє перекладати живу розмову безпосередньо у вухо користувача. Для цього достатньо підключити будь-які бездротові навушники і запустити додаток. Сервіс підтримує понад 70 мов і вже доступний у низці країн, включно з Німеччиною, Францією, Італією, Японією, Великою Британією, Іспанією та Таїландом.

Це розширення попередньої функції живого перекладу, яка з’явилась у смартфонах у 2025 році. Тепер вона стала більш універсальною і доступною для ширшої аудиторії.

Водночас це не перше подібне рішення для користувачів Apple. Наприкінці 2025 року Apple додала переклад у реальному часі через AirPods. Але ця функція має обмеження – вона працює лише з фірмовими навушниками і на пристроях із підтримкою Apple Intelligence.

На цьому фоні рішення Google виглядає більш відкритим: воно не прив’язане до конкретної моделі смартфона чи бренду навушників. Однак є й компроміс. Якщо у Apple переклад може виконуватись безпосередньо на пристрої, то у випадку Google обробка даних відбувається у хмарі, що може викликати питання щодо конфіденційності.

Як пише Techbuzz, попри це, функція є ще одним прикладом того, як AI поступово знаходить практичне застосування. Оновлення Google Translate зробили сервіс значно кориснішим для подорожей, навчання мов і щоденного спілкування.

Втім, як і з іншими AI-рішеннями, користувачам варто враховувати можливі помилки або неточності. У випадку перекладу в реальному часі це може бути складніше перевірити, адже інформація подається миттєво під час розмови.

Скористатися новою функцією можна вже зараз – достатньо підключити навушники і відкрити додаток Google Translate на iPhone.