iPhone нарешті отримає переклад у реальному часі: чи буде в Україні працювати сервіс
- Google додала на iPhone функцію живого перекладу через бездротові навушники, яка підтримує понад 70 мов.
- Функція доступна в ряді країн та не вимагає конкретної моделі смартфона чи бренду навушників, на відміну від рішення Apple.
Google розширила можливості свого перекладача на iPhone, додавши функцію живого перекладу через бездротові навушники. Інструмент працює безкоштовно і підтримує десятки мов, що робить його зручним для подорожей і спілкування.
Google Translate отримав функцію перекладу мовлення в реальному часі через навушники, яка тепер доступна і на iPhone. Раніше вона з’явилась на Android, а тепер стала частиною екосистеми iPhone. Про це пише BGR.
Як працює переклад у реальному часі на iPhone?
Функція дозволяє перекладати живу розмову безпосередньо у вухо користувача. Для цього достатньо підключити будь-які бездротові навушники і запустити додаток. Сервіс підтримує понад 70 мов і вже доступний у низці країн, включно з Німеччиною, Францією, Італією, Японією, Великою Британією, Іспанією та Таїландом.
Це розширення попередньої функції живого перекладу, яка з’явилась у смартфонах у 2025 році. Тепер вона стала більш універсальною і доступною для ширшої аудиторії.
Водночас це не перше подібне рішення для користувачів Apple. Наприкінці 2025 року Apple додала переклад у реальному часі через AirPods. Але ця функція має обмеження – вона працює лише з фірмовими навушниками і на пристроях із підтримкою Apple Intelligence.
На цьому фоні рішення Google виглядає більш відкритим: воно не прив’язане до конкретної моделі смартфона чи бренду навушників. Однак є й компроміс. Якщо у Apple переклад може виконуватись безпосередньо на пристрої, то у випадку Google обробка даних відбувається у хмарі, що може викликати питання щодо конфіденційності.
Як пише Techbuzz, попри це, функція є ще одним прикладом того, як AI поступово знаходить практичне застосування. Оновлення Google Translate зробили сервіс значно кориснішим для подорожей, навчання мов і щоденного спілкування.
Втім, як і з іншими AI-рішеннями, користувачам варто враховувати можливі помилки або неточності. У випадку перекладу в реальному часі це може бути складніше перевірити, адже інформація подається миттєво під час розмови.
Скористатися новою функцією можна вже зараз – достатньо підключити навушники і відкрити додаток Google Translate на iPhone.