Зимовий морський лід Арктики може зникати швидше, ніж прогнозують кліматичні моделі

Зимовий морський лід Арктики може скорочуватися значно сильніше, ніж прогнозували кліматичні моделі. До такого висновку дослідники дійшли, порівнявши модельні розрахунки з даними про теплий період приблизно 6000 років тому.

Дослідження показало, що кліматичні моделі могли переоцінювати площу зимового морського льоду в Арктиці. За новими оцінками, у майбутньому його площа може виявитися приблизно на 1 мільйон квадратних кілометрів меншою, ніж передбачали попередні прогнози. Про це пише Gizmodo.

Що розповіли відкладення на дні океану?

Щоб уточнити розрахунки, науковці звернулися до даних про клімат середнього голоцену – періоду близько 6000 років тому. Тоді повільні зміни орбіти Землі впливали на розподіл сонячного випромінювання, а площа морського льоду в Арктиці зменшувалася.

Дослідники проаналізували керни океанічних донних відкладень, у яких збереглися хімічні біомаркери водоростей, що живуть у морському льоду. За цими сполуками можна відновити картину поширення льоду в минулому. Отримані реконструкції команда порівняла із симуляціями 27 кліматичних моделей. Виявилося, що моделі загалом відтворювали більшу площу зимового льоду, ніж свідчили дані з відкладень.

Морський лід в Арктиці зазвичай досягає мінімальної площі у вересні, а максимального поширення – у березні. Водночас зимове відновлення льодового покриву не означає, що Арктика повертається до попереднього стану. Лід може ставати тоншим, молодшим і займати меншу територію.

Зимовий морський лід також регулює обмін теплом між океаном і атмосферою. Коли його меншає, океан може віддавати атмосфері більше тепла, що впливає на кліматичні процеси в полярному регіоні. Скорочення льодового покриву влітку вже стало одним із найпомітніших проявів глобального потепління. Однак зимові зміни складніше точно відтворити за допомогою кліматичних моделей, тому прогнози щодо них залишаються невизначеними.

Як нові дані змінюють прогнози?

Використавши результати порівняння, дослідники скоригували відносну вагу різних кліматичних моделей у прогнозах майбутнього стану Арктики. Такий підхід допомагає зменшити невизначеність і точніше оцінити, де зимовий морський лід може зникнути в найближчі десятиліття.

«Використовуючи свідчення з минулого, ми можемо створювати надійніші карти районів, де зимовий морський лід Арктики, ймовірно, зникне», – зазначив співавтор дослідження Марко Акіно-Лопес із Центру математичних досліджень у Мексиці.

Водночас результати не означають, що всі кліматичні моделі помиляються однаково або що точні масштаби майбутніх втрат уже встановлено. Дослідження дає змогу краще врахувати слабкі місця моделей і звузити діапазон невизначеності в прогнозах.