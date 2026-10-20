Исследование показало, что климатические модели могли переоценивать площадь зимнего морского льда в Арктике. По новым оценкам, в будущем его площадь может оказаться примерно на 1 миллион квадратных километров меньше, чем предполагали предыдущие прогнозы. Об этом пишет Gizmodo.

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Чтобы уточнить расчеты, ученые обратились к данным о климате среднего голоцена – периода около 6000 лет назад. Тогда медленные изменения орбиты Земли влияли на распределение солнечного излучения, а площадь морского льда в Арктике уменьшалась.

Исследователи проанализировали керны океанических донных отложений, в которых сохранились химические биомаркеры водорослей, обитающих в морском льду. По этим соединениям можно восстановить картину распространения льда в прошлом. Полученные реконструкции команда сравнила с симуляциями 27 климатических моделей. Оказалось, что модели в целом воспроизводили большую площадь зимнего льда, чем свидетельствовали данные из отложений.

Морской лед в Арктике обычно достигает минимальной площади в сентябре, а максимального распространения – в марте. В то же время зимнее восстановление ледового покрова не означает, что Арктика возвращается к прежнему состоянию. Лед может становиться тоньше, моложе и занимать меньшую территорию.

Зимний морской лед также регулирует теплообмен между океаном и атмосферой. Когда его становится меньше, океан может отдавать атмосфере больше тепла, что влияет на климатические процессы в полярном регионе. Сокращение ледового покрова летом уже стало одним из самых заметных проявлений глобального потепления. Однако зимние изменения сложнее точно воспроизвести с помощью климатических моделей, поэтому прогнозы по ним остаются неопределенными.

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Как новые данные меняют прогнозы?

Используя результаты сравнения, исследователи скорректировали относительный вес различных климатических моделей в прогнозах будущего состояния Арктики. Такой подход помогает уменьшить неопределенность и точнее оценить, где зимний морской лед может исчезнуть в ближайшие десятилетия.

"Используя данные из прошлого, мы можем создавать более надежные карты районов, где зимний морской лед Арктики, вероятно, исчезнет", – отметил соавтор исследования Марко Акино-Лопес из Центра математических исследований в Мексике.

В то же время результаты не означают, что все климатические модели одинаково ошибаются или что точные масштабы будущих потерь уже установлены. Исследование позволяет лучше учесть слабые места моделей и сузить диапазон неопределенности в прогнозах.