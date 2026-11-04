Розробники "Повітряної тривоги" дали розлогий коментар про злам застосунка

Команди Ajax Systems і Stfalcon розкрили подробиці кібератаки на систему сповіщень застосунка "Повітряна тривога". Зловмисники зламали робоче місце чергового оператора, проте дані мільйонів користувачів залишилися в цілковитій безпеці.

Як зловмисники проникли в систему

Команда розробників сервісу у своєму офіційному зверненні детально пояснила причини недільного збою. Фахівці наголосили, що невідомі отримали несанкціонований доступ лише до панелі керування оператора, а не до самого клієнтського софту на смартфонах.

Через цей злам шахраї розіслали тривожні сповіщення про вигадані хімічні й радіаційні загрози, вуличні бої, а також додали стороннє посилання на російськомовний телеграм-канал.

Платформа не просто транслює дані зі сторонніх баз, а є складною волонтерською екосистемою від компаній Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Мінцифри. Вона об'єднує інтерфейс чергового, мобільні програми, API та систему сирен.

Одразу після виявлення атаки інженери разом із профільними міністерствами й спецслужбами вимкнули сервери та панель оператора. Роботу ключових сервісів і розсилку push-повідомлень відновили протягом двох годин.

Чи є загроза витоку даних користувачів

Розробники окремо спростували чутки про викрадення особистої інформації користувачів, оскільки в мережі з'являлися повідомлення про те, що хакери могли отримати дані про розташування кожного смартфона, на якому встановлений застосунок. Програма технічно не збирає, не зберігає та не передає персональні дані, а також не має доступу до конфіденційних функцій смартфона. Повідомлення про вірусні файли чи скомпрометовані акаунти назвали цілеспрямованою маніпуляцією, мета якої – змусити громадян видалити застосунок.

Зараз інженери проводять глибокий аудит захищеності та налаштовують відображення цілей на мапі загроз.

Тим, хто поспіхом видалив утиліту, радять встановити її повторно з офіційних маркетів App Store або Google Play.