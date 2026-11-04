Разработчики приложения "Воздушная тревога" дали подробный комментарий о взломе приложения

Как взломали систему воздушной тревоги: разработчики назвали причину ложных оповещений / Depositphotos
Команды Ajax Systems и Stfalcon раскрыли подробности кибератаки на систему оповещения приложения "Воздушная тревога". Злоумышленники взломали рабочее место дежурного оператора, однако данные миллионов пользователей остались в полной безопасности.
Как злоумышленники проникли в систему
Команда разработчиков сервиса в своем официальном обращении подробно объяснила причины воскресного сбоя. Специалисты подчеркнули, что неизвестные получили несанкционированный доступ только к панели управления оператора, а не к самому клиентскому ПО на смартфонах.
В результате этого взлома мошенники разослали тревожные уведомления о вымышленных химических и радиационных угрозах, уличных столкновениях, а также добавили стороннюю ссылку на русскоязычный телеграм-канал.
Платформа не просто транслирует данные из сторонних баз, а представляет собой сложную волонтерскую экосистему от компаний Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Минцифры. Она объединяет интерфейс дежурного, мобильные приложения, API и систему сирен.
Сразу после обнаружения атаки инженеры совместно с профильными министерствами и спецслужбами отключили серверы и панель оператора. Работа ключевых сервисов и рассылка push-уведомлений были восстановлены в течение двух часов.
Существует ли угроза утечки данных пользователей
Разработчики отдельно опровергли слухи о похищении личной информации пользователей, поскольку в сети появлялись сообщения о том, что хакеры могли получить данные о местоположении каждого смартфона, на котором установлено приложение. Приложение технически не собирает, не хранит и не передает персональные данные, а также не имеет доступа к конфиденциальным функциям смартфона. Сообщения о вирусных файлах или скомпрометированных аккаунтах назвали целенаправленной манипуляцией, цель которой – заставить граждан удалить приложение.
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Сейчас инженеры проводят тщательный аудит безопасности и настраивают отображение целей на карте угроз.
Тем, кто поспешно удалил утилиту, рекомендуют установить ее заново из официальных магазинов App Store или Google Play.
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