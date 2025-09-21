Напередодні в мережі з'явилася інформація про нібито витік персональних даних українців – близько 20 мільйонів записів. Зрештою, чутки офіційно прокоментували в Дії.

Її команда провела розслідування. Про це повідомляє 24 Канал.

Який офіційний коментар щодо "зливу даних з Дії"?

Після інформації про можливий злив команда Дії провела розслідування та встановила, що поширені дані – це фальсифікація. Вони не походять із систем Дії й не є результатом їхнього зламу чи витоку.

До слова, опубліковані файли – суміш раніше відомих "зливів" із комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами, щоб вони виглядали як "свіжа" база даних. Це типова практика чорного ринку: старі витоки "оновили" підробленими записами, щоб видати їх за новий масовий злив і ввести людей в оману.

Ми розцінюємо поширення підроблених файлів як скоординовану спробу атаки на Дію та підрив довіри до державних сервісів,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Дія не зберігає персональних даних – система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів у момент запиту й не накопичується в застосунку чи на порталі.

Також заступник Міністра цифрової трансформації з кібербезпеки та хмар Віталій Балашов нагадав, що в березні 2024 року було оприлюднено код Дії. "Він знаходиться у відкритому доступі, і будь-хто може переконатися, що в ньому немає прихованих баз із даними громадян", – наголосив він.

"Витік" персональних даних українців: що відомо