Накануне в сети появилась информация о якобы утечке персональных данных украинцев – около 20 миллионов записей. В конце концов, слухи официально прокомментировали в Дии.

Ее команда провела расследование. Об этом сообщает 24 Канал.

Какой официальный комментарий относительно "слива данных из Дии"?

После информации о возможном сливе команда Дии провела расследование и установила, что распространенные данные – это фальсификация. Они не происходят из систем Дии и не являются результатом их взлома или утечки.

К слову, опубликованные файлы – смесь ранее известных "сливов" из коммерческих источников, которые вручную отредактировали и дополнили поддельными записями, чтобы они выглядели как "свежая" база данных. Это типичная практика черного рынка: старые утечки "обновили" поддельными записями, чтобы выдать их за новый массовый слив и ввести людей в заблуждение.

Мы расцениваем распространение поддельных файлов как скоординированную попытку атаки на Дию и подрыв доверия к государственным сервисам,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Дия не сохраняет персональных данных – система работает по принципу data-in-transit: информация подтягивается из государственных реестров в момент запроса и не накапливается в приложении или на портале.

Также заместитель Министра цифровой трансформации по кибербезопасности и облаков Виталий Балашов напомнил, что в марте 2024 года был обнародован код Дии. "Он находится в открытом доступе, и любой может убедиться, что в нем нет скрытых баз с данными граждан", – подчеркнул он.

