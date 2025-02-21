Не спрацювало: дослідження каже, що Цукерберга все ще ненавидять, навіть після зміни іміджу

Марк Цукерберг різко змінився. Чи пам'ятаєте ви момент, коли він раптово відростив бороду та кучеряву шевелюру, почав інакше одягатися, виходити в прямі ефіри й ліпити з себе такого собі простого хлопця, свою людину, з якою може поговорити будь-хто? З'ясувалося, що ця спроба наближення до народу не спрацювала: засновника Meta не люблять так само сильно, як і раніше.

Усе ще ні

Через колишній стриманий і однотипний імідж Цукерберга, де були присутні лише чорні футболки та скупа посмішка, з ким його тільки не порівнювали: і з роботом, і з рептилоїдами, і з зомбі. Він дійсно виглядав відстороненим і холодним. Вкупі з тим фактом, що йому належить одна з найбільших і найбагатших корпорацій США, яка контролює наші дані, це не могло не позначитися на його сприйнятті, відображеному в мемах та інших жартах у мережі. Але в якийсь момент він вирішив: досить! Тепер ми маємо нового Марка Цукерберга, з бородою та кучерями. Однак дослідження, проведене Pew Research Center, показало, що американці все ще ставляться до нього скоріше негативно, ніж позитивно, повідомляє 24 Канал.

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У цій же когорті антисимпатій перебуває Ілон Маск, але його, як виявилось, поки що ненавидять трохи менше, ніж Цукерберга.

Опитування показало:

До Маска негативно ставляться близько 54% дорослого населення США, в тому числі 36% – дуже негативно.

Цукерберга не любить 67% населення, в тому числі 26% ставляться до нього дуже негативно.

У дослідженні Pew взяли участь 5 086 випадково обраних дорослих американців. Опитування проводилося з 27 січня 2025 року по 2 лютого 2025 року, тому ці відповіді відображають найбільш актуальні думки людей.

Маск, як пишуть дослідники, "є глибоко поляризованою фігурою": республіканці ставляться до нього переважно прихильно, а демократи – переважно не схвалюють. На противагу цьому, погляди на Цукерберга менш поляризовані: більшість опитаних людей в обох партіях ставляться до нього негативно.

Що стосується прихильності, то 42% опитаних кажуть, що ставляться до глави Tesla прихильно, а 11% – дуже прихильно.

Цукербергу пощастило менше: його схвалює 25% людей і лише 2% заявляють про дуже прихильне ставлення.

Менше ніж кожен десятий стверджує, що ніколи не чув про Маска (3%) або Цукерберга (6%). Ймовірно, це найщасливіші люди в США.