В Україні відновлено послугу перенесення номера мобільного оператора

Роботу послуги зі зміни мобільного оператора зі збереженням номера відновлено. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКЕК), повідомила про відновлення бази даних перенесених номерів з 23 грудня 2024 року. Система працює в штатному режимі.

Збій у роботі стався 20 грудня через необхідність розширення потужностей системи, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву НКЕК.

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Що сталося?

Причиною стали майже 3,5-кратне збільшення кількості заявок на перенесення номерів та утворення черг на рівні технологічних процесів. Після оновлення база змогла обробляти більший обсяг заявок.

За інформацією Українського державного центру радіозв’язку (УДЦР), станом на 18:00 23 грудня 2024 року було опрацьовано 25 450 заявок, з яких перенесено 1 849 номерів.

Оператори підіймають ціни на тарифи

Масовий попит на зміну мобільного оператора пов'язаний із підвищенням вартості послуг. У грудні "Київстар" значно підвищив ціни на свої тарифи, що викликало хвилю обурення серед користувачів. Vodafone також анонсував підвищення тарифів, але згодом призупинив рішення.