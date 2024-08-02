Учені пропонують відправити на Місяць "Ноїв ковчег", який збереже найцінніше

Науковці занепокоєні зростанням кількості видів, яким загрожує вимирання на Землі. Вони вигадали цікавий план: зберегти ДНК тварин у спеціальному сховищі, яке буде настільки віддаленим від наших техногенних катастроф, що жодна з них не зможе хоч якось впливати на зразки. Для цього вони хочуть відправити кріогенні камери на Місяць.

Суть ідеї

Пропозиція належить команді, до якої входить Мері Хагедорн, наукова співробітниця Національного зоопарку та Інституту біології збереження Смітсонівського інституту. Раніше Хагедорн вже працювала над успішними проєктами зі збереження зникаючих видів коралів за допомогою кріоконсервації. Тепер вона хоче використати цю ж технологію для чогось більш амбітного: побудови "Ноєвого ковчега" на Місяці, який з часом можна буде використати для відтворення втрачених видів на Землі або іншій планеті шляхом клонування.

Дивіться також Скільки видів тварин людство довело до вимирання?

Місяць має найбільший сенс, на думку вчених, через свою віддаленість від техногенних катастроф і природні низькі температури, які полегшують заморожування.

Такий біорезервуар захистить біорізноманіття й стане захистом від його втрати через стихійні лиха, зміни клімату, перенаселення, виснаження ресурсів, війни, соціально-економічні загрози та інші причини на Землі,

– пишуть вони.

План передбачає створення колекції заморожених тканин тварин, яка з часом буде розширюватися, включно з рослинами. Буде потрібен широкий спектр зразків фауни та флори, кожен з яких відіграватиме певну роль у створенні "дружніх до людини стійких екосистем під час космічного польоту, на іншій планеті або на Землі", – пояснюють дослідники.

Вони визнали, що на шляху до здійснення такого амбітного проєкту буде багато викликів, включаючи створення упаковки для захисту ДНК від радіації, пошук надійного транспорту до особливо ворожих частин Місяця, а також невизначений вплив тривалого перебування в умовах мікрогравітації на зразки.

За словами команди, створення місячної морозильної камери буде "програмою, розрахованою на десятиліття", що вимагатиме величезної співпраці між країнами та великих витрат, які, однак, окупляться, якщо ми досягнемо критичної точки в процесі вимирання видів.

Гроші

Говорячи про витрати, вчені не назвали ціну такого кріосховища, але зазначили, що за шкалою від одного до п'яти (де один — найдешевше, а п'ять — найдорожче) будівництво такого сховища на Землі було б одиницею, а на Місяці — п'ятіркою. Натомість вартість утримання сховища на Землі — це п'ятірка, а на Місяці — двійка.

Схожі ідеї

Це не перший раз, коли вчені думають про Місяць, щоб урятувати види, які зникають на Землі. У 2021 році команда з Університету Арізони запропонувала побудувати "ковчег" для збереження насіння, яйцеклітин, сперми та ДНК. Але якщо в тій статті йшлося про об'єкт, який потребує сонячної енергії для роботи, то нова пропозиція має більш надійний дизайн, який використовує низькі температури Місяця, щоб зменшити потреби в обслуговуванні та витрати на нього.

Частина південного полюса Місяця має стабільну температуру, яка ніколи не піднімається вище -196 градусів за Цельсієм, що полегшить кріогенну консервацію матеріалів.

Дивіться також Китай виявив воду в незвичній формі всередині місячних зразків, зібраних зондом "Чан'е-5"

Якщо все це звучить дещо фантастично, то прямо зараз на Землі вже існує таке сховище з понад 1,3 мільйона зразків. Воно розташоване в норвезькому "Сховищі Судного дня" як захист від природних і штучних катаклізмів. Враховуючи стан речей на Землі, місячне сховище може бути найрозумнішою ідеєю.