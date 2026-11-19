У В'єтнамі в руїнах давньої буддійської вежі археологи знайшли бронзову коробку, всередині якої лежала мала золота скринька. Їй приблизно 1400 років.

Несподівана знахідка у бронзовій коробці

Дослідники спочатку хотіли зберегти бронзову коробку цілою для експозиції, пише Arkeonews. Проте зламаний куток показав, що всередині ховається значно менша скринька із золота.

Знахідку зробили ще під час розкопок у 1985 і 1986 роках. Вона виявилася одним із найвизначніших буддійських артефактів В'єтнаму. Скринька датується сьомим або восьмим століттям. Всередині лежали крихітні предмети, які вважають священними реліквіями. За даними музею Нге-Ан, це єдина в країні золота скринька для буддійських реліквій такого типу.

Де саме її знайшли?

Скриньку виявили в Тхап-Нян, давньому буддійському комплексі поблизу річки Лам у провінції Нге-Ан. Коли туди дісталися археологи, вежа вже давно зруйнувалася, а її фундамент лежав під землею.



Уцілілі фундаменти вежі / Фото Phạm Bằng / Báo Nghệ An

У центрі споруди знайшли порожнистий дерев'яний стовп, зроблений із частин стовбура дерева. Усередині нього стояв бронзовий контейнер, який дбайливо оберігав меншу золоту скриньку. Така конструкція свідчить, що захист вмісту був важливим для тих, хто будував вежу.

У золотій скриньці лежали два невеликі білуваті предмети, які визнали священними реліквіями. Поруч були попіл і уламки обвугленого рису.

У буддизмі реліквії, відомі як шарір, традиційно пов'язують із кремованими рештками Будди або шанованих ченців і вчителів. Для віруючих вони мають глибоке духовне значення, адже єднають їх з людьми, чиє вчення досі формує буддійське життя.

Такі реліквії зазвичай клали всередину ступ. Там люди збиралися, щоб молитися, робити пожертви й висловлювати відданість. Це не були звичайні речі для щоденного користування. Сам факт їхнього розміщення в релігійній споруді вже був актом поваги.

Знахідка з Тхап-Нян дає археологічне підтвердження цієї традиції у В'єтнамі понад тринадцять століть тому. Утім, чиї саме це реліквії, наукою не встановлено.

Золото, лотоси і символіка

Скринька напрочуд мала: вісім сантиметрів завдовжки, п'ять сантиметрів завширшки і 5,5 сантиметра заввишки. Важить вона близько 200 грамів. Кришка має форму, схожу на мініатюрний дах.



Скринька для буддійських реліквій / Фото Minh Quân / Báo Nghệ An

Прикраси на ній дуже вишукані. На кришці зображено шестипелюсткові квіти, а навколо корпусу йде стрічка зі стилізованих квіток лотоса. Візерунки ретельно вибивали в золоті, попри обмежений простір.

Лотос належить до найвідоміших символів буддизму й означає чистоту та духовне пробудження. Тому його зображення на контейнері для священних реліквій виглядає особливо доречним.

У 2017 році В'єтнам визнав скриньку з Тхап-Нян національним скарбом. Після десятиліть збереження тепер її виставили в окремому залі музею Хо-Ші-Міна у провінції Нге-Ан. Там відвідувачі можуть побачити один із найвиразніших уцілілих предметів раннього буддійського минулого країни.