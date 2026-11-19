Неожиданная находка в бронзовой коробке

Исследователи сначала хотели сохранить бронзовую коробку целой для экспозиции, пишет Arkeonews. Однако сломанный угол показал, что внутри скрывается значительно меньший сундучок из золота.

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Находка была сделана еще во время раскопок в 1985 и 1986 годах. Она оказалась одним из самых значимых буддийских артефактов Вьетнама. Шкатулка датируется седьмым или восьмым веком. Внутри лежали крошечные предметы, которые считаются священными реликвиями. По данным музея Нге-Ан, это единственная в стране золотая шкатулка для буддийских реликвий такого типа.

Где именно ее нашли?

Шкатулку обнаружили в Тхап-Няне, древнем буддийском комплексе недалеко от реки Лам в провинции Нге-Ан. Когда туда добрались археологи, башня уже давно разрушилась, а ее фундамент лежал под землей.

Сохранившиеся фундаменты башни / Фото Phạm Bằng / Báo Nghệ An

В центре сооружения нашли полый деревянный столб, сделанный из частей ствола дерева. Внутри него находился бронзовый контейнер, который бережно оберегал меньший золотой ларец. Такая конструкция свидетельствует о том, что защита содержимого была важна для тех, кто строил башню.

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В золотом ларце лежали два небольших беловатых предмета, которые признали священными реликвиями. Рядом находились пепел и обломки обугленного риса.

В буддизме реликвии, известные как шарир, традиционно связывают с кремированными останками Будды или почитаемых монахов и учителей. Для верующих они имеют глубокое духовное значение, ведь связывают их с людьми, чье учение до сих пор формирует буддийскую жизнь.

Такие реликвии обычно помещали внутрь ступ. Там люди собирались, чтобы молиться, делать пожертвования и выражать преданность. Это не были обычные предметы повседневного пользования. Сам факт их размещения в религиозном сооружении уже был актом уважения.

Находка из Тхап-Нян дает археологическое подтверждение этой традиции во Вьетнаме более тринадцати веков назад. Впрочем, чьи именно это реликвии, наукой не установлено.

Золото, лотосы и символика

Шкатулка на удивление мала: восемь сантиметров в длину, пять сантиметров в ширину и 5,5 сантиметра в высоту. Весит она около 200 граммов. Крышка имеет форму, похожую на миниатюрную крышу.

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Шкатулка для буддийских реликвий / Фото Minh Quân / Báo Nghệ An

Украшения на ней очень изысканные. На крышке изображены шестилепестковые цветы, а вокруг корпуса проходит лента из стилизованных цветков лотоса. Узоры тщательно выбивали в золоте, несмотря на ограниченное пространство.

Лотос относится к числу самых известных символов буддизма и означает чистоту и духовное пробуждение. Поэтому его изображение на контейнере для священных реликвий выглядит особенно уместным.

В 2017 году Вьетнам признал шкатулку из Тхап-Нян национальным сокровищем. После десятилетий хранения теперь ее выставили в отдельном зале музея Хо Ши Мина в провинции Нге-Ан. Там посетители могут увидеть один из самых выразительных сохранившихся предметов раннего буддийского прошлого страны.