Археологи знайшли 18 єгипетських гробниць зі скарбами біля узбережжя Середземного моря

На середземноморському узбережжі Єгипту археологи виявили масштабне поховання, яке відкриває нові деталі ритуального життя античності. Серед пісків та каміння дослідники натрапили на десятки артефактів, що мали забезпечити покійним особливий статус у потойбічному світі.

Що знайшли в гробницях

Археологічна група під час розкопок у місті Марина ель-Аламейн, що лежить приблизно за 100 кілометрів на захід від Александрії, знайшла 18 античних гробниць. Ці поховання належать до птолемеївського (322 – 30 роки до нашої ери) або римського (30 рік до нашої ери – 395 рік нашої ери) періодів, повідомляє Міністерство туризму та старожитностей Єгипту в своїй заяві.

У ту епоху країною спочатку правили нащадки одного з полководців Олександра Македонського, а після смерті Клеопатри VII Римська імперія включила ці землі до свого складу як окрему провінцію.



Єгипетська гробниця / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Майстри висікли одинадцять знайдених гробниць глибоко в землі, тоді як інші сім розташовувалися ближче до поверхні. Проте найбільшу увагу вчених привернули не самі споруди, а специфічні ритуальні предмети всередині них. Археологи вилучили 24 золоті язики, які родичі померлих, за давньою традицією, клали в роти мумій.



Золоті язики, що лежали в гробницях / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Золоті язики – це добре задокументована особливість деяких поховань, що відносяться до птолемеївського та римського періодів у Єгипті,

– прокоментував заступник міністра у справах старожитностей Нижнього Єгипту та Синаю Хешам Хусейн.

Він додав, що вчені зазвичай інтерпретують ці предмети як символічні похоронні амулети, які мали дозволити померлим розмовляти в потойбіччі. Це було критично важливо під час суду перед богом Осірісом або для проголошення священних формул у наступному світі.

Давні єгиптяни вірили, що золото є плоттю богів, тому використання цього металу для створення штучних язиків мало допомогти людині комунікувати з вищими силами після смерті.

Ще один з нововиявлених артефактів має форму "Ока Гора" – сокологолового бога неба та війни. Такі предмети часто слугували оберегами для захисту від зла.

Попри очевидну символіку, деякі експерти закликають до обережності в інтерпретаціях. Професор археології у відставці Аттіліо Мастрочінке з Університету Верони, вивчивши фотографії, зауважив журналістам Live Science, що один із предметів нагадує колос пшениці. У античному світі такі зображення символізували родючість, а подібні срібні вироби знаходили в римських святилищах по всій Європі.



Артефакти, знайдені в гробницях / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту



Артефакти, знайдені в гробницях / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту



Артефакти, знайдені в гробницях / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Окрім того, дослідники знайшли жертовний вівтар, основа якого імітує "фальшиві двері" – один із найвпізнаваніших елементів давньоєгипетської архітектури. Він викликав чимало дискусій. Традиційно фальшиві двері символізували межу між світами, через яку небіжчик міг духовно приймати підношення від живих.

Хешам Хусейн підкреслив, що наявність такого дизайну на вівтарі свідчить про збереження важливості символічного значення дверей, навіть коли їхня архітектурна функція змінювалася. Водночас професор Кшиштоф Якубяк із Варшавського університету припускає, що вівтар могли просто не завершити, і його теперішній вигляд лише випадково нагадує фальшиві двері. Інші фахівці, як-от професор Хала Мостафа з Університету Айн-Шамс, вважають, що вівтар зображує ієрогліфічний знак "підношення".

Серед інших знахідок виділяється гранітна труна завдовжки 2,5 метра, кришка якої залишалася на місці з моменту поховання. Зараз команда антропологів вивчає скелетні рештки, знайдені всередині.

Також археологи виявили незавершену статую Афродіти – грецької богині кохання та краси. Це яскраве свідчення того, як грецька культура та релігія ставали дедалі популярнішими в Єгипті за часів династії Птолемеїв.



Артефакти, знайдені в гробницях / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту



Артефакти, знайдені в гробницях / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту



Артефакти, знайдені в гробницях / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Ці знахідки свідчать про існування культурно різноманітної спільноти, де єгипетські та греко-римські традиції співіснували та змішувалися в повсякденному житті та похоронних практиках,

– заявила директорка польсько-єгипетської археологічної місії до Марини ель-Аламейн Дорота Дзєжбіцька.

За її словами, відкриття, зроблені місцевими археологами, допомагають краще зрозуміти складну ідентичність мешканців античного прибережного міста.

Наразі вчені продовжують роботу на об'єкті, сподіваючись знайти культове місце Афродіти поруч із місцем виявлення її статуї.