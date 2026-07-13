Что нашли в гробницах

Археологическая группа во время раскопок в городе Марина-эль-Аламейн, расположенном примерно в 100 километрах к западу от Александрии, обнаружила 18 античных гробниц. Эти захоронения относятся к птолемеевскому (322–30 гг. до н. э.) или римскому (30 г. до н. э. – 395 г. н. э.) периодам, сообщает Министерство туризма и древностей Египта в своем заявлении.

В ту эпоху страной сначала правили потомки одного из полководцев Александра Македонского, а после смерти Клеопатры VII Римская империя включила эти земли в свой состав как отдельную провинцию.



Египетская гробница / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Мастера высекли одиннадцать обнаруженных гробниц глубоко в земле, тогда как остальные семь располагались ближе к поверхности. Однако наибольшее внимание ученых привлекли не сами сооружения, а специфические ритуальные предметы внутри них. Археологи извлекли 24 золотых языка, которые родственники умерших, согласно древней традиции, клали в рты мумий.



Золотые языки, найденные в гробницах / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Золотые языки – это хорошо задокументированная особенность некоторых захоронений, относящихся к птолемеевскому и римскому периодам в Египте,

– прокомментировал заместитель министра по делам древностей Нижнего Египта и Синая Хешам Хусейн.

Он добавил, что ученые обычно интерпретируют эти предметы как символические погребальные амулеты, которые должны были позволить умершим общаться в загробном мире. Это было крайне важно во время суда перед богом Осирисом или для произнесения священных формул в следующем мире.

Древние египтяне верили, что золото – это плоть богов, поэтому использование этого металла для создания искусственных языков должно было помочь человеку общаться с высшими силами после смерти.

Еще один из вновь обнаруженных артефактов имеет форму "Глаза Гора" – соколиноголового бога неба и войны. Такие предметы часто служили оберегами для защиты от зла.

Несмотря на очевидную символику, некоторые эксперты призывают к осторожности в интерпретациях. Профессор археологии в отставке Аттилио Мастрочинке из Университета Вероны, изучив фотографии, отметил журналистам Live Science, что один из предметов напоминает колос пшеницы. В античном мире такие изображения символизировали плодородие, а подобные серебряные изделия находили в римских святилищах по всей Европе.



Артефакты, найденные в гробницах / Фото Министерства туризма и древностей Египта



Артефакты, найденные в гробницах / Фото Министерства туризма и древностей Египта



Артефакты, найденные в гробницах / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Кроме того, исследователи обнаружили жертвенный алтарь, основание которого имитирует "ложные двери" – один из самых узнаваемых элементов древнеегипетской архитектуры. Он вызвал немало дискуссий. Традиционно ложные двери символизировали границу между мирами, через которую покойный мог духовно принимать подношения от живых.

Хешам Хусейн подчеркнул, что наличие такого дизайна на алтаре свидетельствует о сохранении важности символического значения дверей, даже когда их архитектурная функция менялась. В то же время профессор Кшиштоф Якубяк из Варшавского университета предполагает, что алтарь могли просто не достроить, и его нынешний вид лишь случайно напоминает фальшивые двери. Другие специалисты, такие как профессор Хала Мостафа из Университета Айн-Шамс, считают, что алтарь изображает иероглифический знак "подношение".

Среди прочих находок выделяется гранитный гроб длиной 2,5 метра, крышка которого оставалась на месте с момента погребения. Сейчас команда антропологов изучает скелетные останки, найденные внутри.

Также археологи обнаружили незавершенную статую Афродиты – греческой богини любви и красоты. Это яркое свидетельство того, как греческая культура и религия становились все более популярными в Египте во времена династии Птолемеев.



Артефакты, найденные в гробницах / Фото Министерства туризма и древностей Египта



Артефакты, найденные в гробницах / Фото Министерства туризма и древностей Египта



Артефакты, найденные в гробницах / Фото Министерства туризма и древностей Египта

Эти находки свидетельствуют о существовании культурно разнообразного сообщества, в котором египетские и греко-римские традиции сосуществовали и смешивались в повседневной жизни и погребальных обрядах,

– заявила директор польско-египетской археологической миссии в Марине эль-Аламейн Дорота Дзежбицкая.

По ее словам, открытия, сделанные местными археологами, помогают лучше понять сложную идентичность жителей античного прибрежного города.

В настоящее время ученые продолжают работу на объекте, надеясь найти культовое место Афродиты рядом с местом обнаружения ее статуи.