Засновник Silk Road вийшов на волю після 12 років․ Він шокований сучасним світом і технологіями

Колишній очільник відомого майданчика для торгівлі наркотиками Silk Road Росс Ульбріхт повернувся на волю після 12 років ув'язнення. Новітні технології стали для нього шоком – до оголошення вироку він не бачив ні дронів, ні штучного інтелекту, ні віртуальної реальності.

Ульбріхт на волі

Росс Ульбріхт – один із тих, кого помилував Дональд Трамп на початку свого президентства. Він був засновником незаконної онлайн-платформи "Шовковий шлях", де торгували наркотиками, а також криптошахраєм. Після 12 років ув'язнення він уперше стикається з реаліями цифрового світу, який докорінно змінився з 2013 року, коли за ним зачинилися ґрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

Дивіться також Процесори наступного покоління настільки дорогі, що ми навряд чи побачимо їх у своїх смартфонах

На конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі, куди його, очевидно, запросили, Ульбріхт розповів про свої враження. Він уперше побачив дрони, взаємодіяв із ШІ та спробував віртуальну реальність.

Коли я вийшов з в’язниці кілька місяців тому, я ніколи не бачив дрона, не користувався штучним інтелектом і не пробував віртуальну реальність. Я навіть не спілкувався зі штучним інтелектом. Тепер мене одразу вражає все – свобода, технології, той факт, що в мене знову є майбутнє,

– каже злочинець.

Ульбріхт – легенда даркнету

Раніше Ульбріхт був відомий як людина, яка створила наймасштабніший інтернет-ринок наркотиків, побудований на біткоїні. У 2013 році федеральний суд США засудив його до двох довічних термінів плюс 40 років без права на умовно-дострокове звільнення.

"Шовковий шлях" обслуговував близько 5,5 мільйона користувачів щодня і за два роки існування обробив угоди на понад 1,2 мільярда доларів. Комісії за транзакції принесли Ульбріхту понад 80 мільйонів доларів у криптовалюті. У 2014 році влада США назвала платформу "найвитонченішим і наймасштабнішим кримінальним ринком в інтернеті".

Попри численні докази, включно зі спробами найму кілерів і доведеними смертями від його наркотиків, петиція на захист Росса зібрала понад 600 000 підписів. Серед підписантів – криптоентузіасти, праві ліберали та інфлюенсери, які зробили Ульбріхта культовою постаттю криптоспільноти й буквально героїзували його як невинну жертву пенітенціарної системи. Виступаючи перед ними, він подякував за листи підтримки, фінансову допомогу та захист від критики.

Що далі

Ульбріхт планує знову зосередитися на криптовалютах. Він звернувся до прихильників із закликом не зраджувати ідеї децентралізації, свободи та взаємної підтримки. У своїй промові він окреслив курс на об’єднання спільноти довкола спільних цінностей.