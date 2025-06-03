Ульбрихт на свободе

Росс Ульбрихт – один из тех, кого помиловал Дональд Трамп в начале своего президентства. Он был основателем незаконной онлайн-платформы "Шелковый путь", где торговали наркотиками, а также криптомошенником. После 12 лет заключения он впервые сталкивается с реалиями цифрового мира, который в корне изменился с 2013 года, когда за ним закрылась решетка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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На конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, куда его, очевидно, пригласили, Ульбрихт рассказал о своих впечатлениях. Он впервые увидел дроны, взаимодействовал с ИИ и попробовал виртуальную реальность.

Когда я вышел из тюрьмы несколько месяцев назад, я никогда не видел дрона, не пользовался искусственным интеллектом и не пробовал виртуальную реальность. Я даже не общался с искусственным интеллектом. Теперь меня сразу поражает все – свобода, технологии, тот факт, что у меня снова есть будущее,

– говорит преступник.

Ульбрихт – легенда даркнета

Ранее Ульбрихт был известен как человек, который создал самый масштабный интернет-рынок наркотиков, построенный на биткоине. В 2013 году федеральный суд США приговорил его к двум пожизненным срокам плюс 40 лет без права на условно-досрочное освобождение.

"Шелковый путь" обслуживал около 5,5 миллиона пользователей ежедневно и за два года существования обработал сделок на более 1,2 миллиарда долларов. Комиссии за транзакции принесли Ульбрихту более 80 миллионов долларов в криптовалюте. В 2014 году власти США назвали платформу "самым изощренным и самым масштабным криминальным рынком в интернете".

Несмотря на многочисленные доказательства, включая попытки найма киллеров и доказанными смертями от его наркотиков, петиция в защиту Росса собрала более 600 000 подписей. Среди подписантов – криптоэнтузиасты, правые либералы и инфлюенсеры, которые сделали Ульбрихта культовой фигурой криптосообщества и буквально героизировали его как невинную жертву пенитенциарной системы. Выступая перед ними, он поблагодарил за письма поддержки, финансовую помощь и защиту от критики.

Что дальше

Ульбрихт планирует снова сосредоточиться на криптовалютах. Он обратился к сторонникам с призывом не предавать идею децентрализации, свободы и взаимной поддержки. В своей речи он очертил курс на объединение сообщества вокруг общих ценностей.