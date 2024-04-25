Держдеп вніс "Єдині новини" у звіт про порушення прав людини: у Раді пояснили, що з цим робити

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував внесення Держдепом США внесення телемарафону "Єдині новини" до звіту про порушення прав людини. Нардеп запропонував два варіанти, як на це може відреагувати наша держава.

Зокрема, за словами Юрчишина, українська влада може врахувати зауваження наших партнерів. Або ж просто жодним чином не реагувати на подібні пункти у звіті Держдепу США.

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Чи потрібен Україні телемарафон зараз

Очільник комітету Ради з питань свободи зазначив, що наразі Україні телемарафон "Єдині новини" вартує Україні на рік близько 1,7 мільярда гривень.

Інформаційна політика, як закупівля контенту тощо, може бути дещо більшою. Але орієнтуємося на цю цифру. Вона достатньо велика, якщо говорити про інвестування держави. З іншого боку, якщо говорити про нашу інформаційну безпеку, то ціна достатньо невисока. Росія витрачає пропорційно набагато більше на своє мовлення. І виникає питання ефективності інвестування цих ресурсів,

– пояснив Юрчишин.

Нардеп також зазначив, що нашій державі потрібні верифіковані джерела інформації, яким може довіряти суспільство і якими воно користується. Однак голова комітету Ради зазначив, що падіння рівня довіри до телемарафону показує, що він не є ефективним.

"Застереження партнерів зі США вчергове демонструє українську звичку: Україна ніколи не втрачає шанс втратити шанс. Ми могли обійтися без низки цих зауважень, як то про національний марафон, як недопущення до мовлення окремих каналів, як то питання доступу журналістів-розслідувачів до певної інформації, тому наявна проблематика з цим", – розповів він.

Водночас Юрчишин підкреслив, що цей же звіт фіксує, що загалом право висловлювати позицію, мати достатньо критичну позицію зберігається, що є позитивним для України. А донесення як на персональному рівні, так і на рівні масової інформації своєї власної позиції в Україні, як сказав нардеп, не обмежено, попри війну.

Як Україні реагувати на звіт Держдепу США

Юрчишин наголосив, що наразі існує два варіанти реакції на звіт Державного департаменту США щодо "Єдиних новин" у звіті про порушення прав людини. Одним із таких варіантів є аналіз застережень наших партнерів і підвищити збалансованість подачі інформації в "Єдиних новинах".

Допустити тих, хто критично відгукується щодо уряду, допустити до мовлення ті канали, які були відключені від ефірного мовлення. Чи надати резонні пояснення, чому це було зроблено з міркувань безпеки, бо, на жаль, таких пояснень досі немає,

– пояснив голова комітету Ради з питань свободи слова.

Або ж можна удати, що цього немає, нібито "зробили зауваження – ну ок, у нас інших проблем вистачає". Зрештою Юрчишин підсумував, що якби збалансованість телемарафону була принаймні за стандартами Суспільного, яке там є, цього зауваження від Держдепу США не було б.

Чому Держдеп вніс телемарафон у звіт про порушення прав людини